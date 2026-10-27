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Harry Kane est entré dans l’histoire lundi soir en devenant le premier joueur anglais depuis un quart de siècle à remporter le Ballon d’Or. Mais les célébrations ont suscité une vive critique de Samir Nasri. Malgré une première saison record en Allemagne, l’ancien milieu de terrain de Manchester City estime que l’attaquant n’a pas le caractère décisif nécessaire pour décrocher la plus prestigieuse distinction individuelle du football.

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Une année record couronnée par le Ballon d’Or

Kane a remporté la prestigieuse récompense lors d’une cérémonie à Londres, devançant l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe et le jeune joueur de Barcelone Lamine Yamal. Ce triomphe marquait la première fois en 25 ans qu’un joueur anglais remportait le Ballon d’Or.

Le joueur de 33 ans a été récompensé après une saison individuelle phénoménale. Il a inscrit 73 buts et délivré huit passes décisives en 65 apparitions avec son club et sa sélection. Au Bayern Munich, ses 61 buts en 51 matches ont établi un nouveau record du club sur une saison, contribuant au doublé national du club bavarois.

Malgré ces chiffres vertigineux, Kane a connu de cruelles déceptions sur les plus grandes scènes. Le Bayern a été éliminé par le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions, tandis que l’Angleterre a subi exactement le même sort face à l’Argentine en Coupe du monde.

Nasri met en doute son influence dans les grands matches

IMAGO

L’ancien international français s’est dit incrédule devant le résultat final du vote. Sur Canal+, Nasri a estimé que les statistiques phénoménales de Kane devant le but masquaient une faiblesse fondamentale lorsque la pression est à son comble.

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« Harry Kane, Ballon d’Or… D’accord, les statistiques ont fait la différence, a déclaré Nasri. C’est un joueur fantastique, doté de tant de qualités. Mais il n’a jamais été celui qui a porté son équipe ou lui a permis de gagner les très grands matches. Il y a souvent une légère faiblesse. Mais c’est un joueur extraordinaire. »

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Interrogé pour savoir si le résultat de la cérémonie l’enthousiasmait, Nasri a ajouté sans détour : « Non, c’est un euphémisme ! »

Thierry Henry, légende d’Arsenal, a toutefois livré un avis différent lors de sa participation à la cérémonie londonienne. « Je soutiendrai toujours mes compatriotes français, mais je dois dire quelque chose à propos de Harry Kane, a confié Henry à DAZN. Je l’ai vu depuis ses débuts. Il a dû traverser de grandes difficultés pour accomplir ce qu’il a accompli. C’est un lauréat qui mérite sa récompense, bravo. »

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Surmonter les doutes des débuts

L’allusion de Henry au parcours difficile de Kane souligne une carrière bâtie sur la persévérance. Contrairement à de nombreux talents d’élite actuels, le capitaine de l’Angleterre n’était pas unanimement promis à un grand avenir durant ses années de formation dans le nord de Londres.

S’exprimant auprès de DAZN après avoir reçu sa récompense, Kane est revenu sur ce parcours semé d’embûches. « Peu de gens l’auraient imaginé, et peut-être que même moi, je n’aurais pas pensé aller aussi loin, a-t-il reconnu. J’ai connu beaucoup de hauts et de bas, surtout au début de ma carrière. Je n’ai jamais été celui dont les gens pensaient qu’il deviendrait une superstar, comme certains joueurs aujourd’hui.

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« J’ai dû attendre mon heure et travailler dur. Souvent, je devais lutter contre mes propres pensées et surmonter cela, faire preuve de confiance en moi et de détermination. Je pense que cela m’a permis de garder les pieds sur terre, même une fois arrivé au plus haut niveau, et de continuer à progresser. »

Getty Images

À la conquête des plus grands titres collectifs

Fort de la plus prestigieuse des distinctions individuelles, Kane va désormais chercher à faire taire ses détracteurs, comme Nasri. Son principal objectif reste de remporter des titres majeurs sur les scènes européenne et internationale. Après avoir échoué douloureusement en demi-finale de la Ligue des champions et de la Coupe du monde la saison dernière, l’attaquant subit une forte pression pour transformer ses statistiques record en performances décisives lors des plus grands rendez-vous.