Un rapport de presse a affirmé ce dimanche que le club saoudien d'Al-Ittihad surveille la situation d'un jeune joueur français évoluant en championnat d'Allemagne, dans l'espoir de le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Selon le site « Foot Mercato », le club d'Al-Ittihad a manifesté son intérêt pour un recrutement du défenseur de Leipzig, Abdoul Koné, lors de la prochaine période de transferts hivernale.

Le défenseur central, âgé de 21 ans, a peiné à obtenir du temps de jeu régulier depuis son arrivée à Leipzig, et ce manque d'opportunités pourrait ouvrir la porte à son départ durant la période de transferts hivernale.

Koné a rejoint le club allemand en provenance du Stade de Reims en janvier dernier dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 21 millions d'euros, avant d'être immédiatement prêté au club français pour achever le reste de la saison.

Lors de son passage à Reims, le défenseur a disputé 28 matches en deuxième division française, poursuivant sa progression avant son transfert vers l'Allemagne l'été dernier.

Ses débuts avec Leipzig ont été difficiles, le défenseur n'ayant disputé qu'une seule rencontre avec le club cette saison. Ce match est survenu face à Elversberg le 24 octobre, où il n'a joué que 3 minutes lors d'une large victoire 4-0 en championnat d'Allemagne.

Sa situation actuelle a attiré l'attention d'Al-Ittihad, le club saoudien étudiant la possibilité de le recruter dès le début du mois de janvier prochain.

Il convient de rappeler que Koné a rejoint l'équipe de France des moins de 20 ans, avec laquelle il a disputé 4 matches, sachant qu'il possède également la nationalité ivoirienne.