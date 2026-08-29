L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a révélé ce samedi qu'il alignerait Marc Cucurella comme latéral gauche titulaire demain dimanche face à Malaga en Liga, tandis qu'Álvaro Carreras débutera sur le banc des remplaçants, après avoir été titularisé lors des deux premiers matches du club merengue cette saison, face à l'Espanyol puis à la Real Sociedad.

À ce sujet, le journal « AS » espagnol a indiqué que Carreras avait écopé d'un carton jaune à la 10e minute du dernier match, et qu'il aurait pu faire mieux sur l'action du but de la Real Sociedad, avant que Mourinho ne le remplace à la mi-temps par Marc Cucurella.

Le journal poursuit : « Mourinho n'est lié à personne, et c'est ce qu'il a démontré lors du match du Real Madrid face à la Real Sociedad. Après une première mi-temps pleine de points positifs et négatifs, l'entraîneur a décidé de remplacer Álvaro Carreras à la mi-temps. »

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Carreras faisait partie des joueurs qui ont attiré l'attention, lors d'une première mi-temps où le Real Madrid est passé du meilleur au pire. Son taux de réussite dans les passes vers le dernier tiers a atteint 33 %, il a perdu le ballon à 6 reprises et a écopé d'un carton jaune précoce.

Ces chiffres ont fait de Carreras l'un des responsables du but de l'égalisation encaissé, bien que la raison principale ait été Sucic, sur lequel Carreras a tardé à exercer un pressing et qu'il n'a pas su rejoindre au bon endroit pour couvrir sa frappe.

Ces facteurs ont poussé Mourinho à le remplacer à la mi-temps — selon « AS » — même si l'entraîneur portugais a justifié sa décision par le carton jaune, déclarant : « J'ai décidé de faire entrer Cucurella à la place de Carreras à cause de l'avertissement. C'était dangereux dans le duel individuel avec Kubo. »

Le moment Cucurella

En raison de sa participation à la Coupe du monde, Cucurella a été l'un des derniers joueurs à rejoindre la période de préparation.

En seulement 17 jours en tant que joueur du Real Madrid, il a disputé 3 matches, dont le dernier amical face à Schalke et les deux premiers matches de l'équipe en championnat, cumulant 100 minutes de jeu, avant d'obtenir sa première titularisation face à Malaga.

L'international espagnol a été l'un des principaux points forts de la seconde mi-temps face à la Real Sociedad, remportant 100 % de ses interventions, récupérant le ballon à 3 reprises et ne s'étant pas laissé dribbler une seule fois.

Avec sa présence sur le terrain, le côté gauche s'est transformé en une véritable source de danger pour la Real Sociedad, et le score est passé de 1-1 à 4-1 en faveur du club merengue, en moins de 35 minutes.

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