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Arsenal a été averti qu’il pourrait devoir se séparer de Viktor Gyokeres pour limiter les dégâts si l’international suédois ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Malgré un bilan de buts honorable lors de sa première saison à l’Emirates, l’attaquant peine à obtenir du temps de jeu et à peser sur les rencontres cette saison.

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Peine à trouver ses marques

Gyokeres a connu une première saison productive dans le nord de Londres, avec 22 buts inscrits toutes compétitions confondues. Mais le joueur de 28 ans a rapidement reculé dans la hiérarchie de Mikel Arteta cette saison, avec une seule titularisation lors des huit premières journées de Premier League du club.

Si l’attaquant a enfin inscrit son premier but de la saison lors d’un match en milieu de semaine contre Fleetwood Town, les doutes persistent quant à son avenir à long terme. Son manque de tranchant général lui vaut de vives critiques de la part de consultants de premier plan, qui estiment qu’il ne justifie pas sa place dans l’effectif d’Arteta.

Richards s’interroge sur la confiance de Gyokeres

IMAGO

Dans le podcast The Rest Is Football, Richards a souligné les difficultés manifestes de l’international suédois et le net recul de ses principales qualités. « Je pense que Gyokeres est aussi l’un des grands sujets de discussion, a déclaré Richards. À son arrivée à Arsenal, je disais aux supporters du club de ne pas s’attendre à ce qu’il marque 25 ou 30 buts. Ce que j’aimais vraiment chez lui, c’était sa capacité à prendre la profondeur, mais il a cessé de faire ce qu’il fait vraiment bien. »

L’ancien défenseur estime que l’attaquant semble avoir totalement perdu confiance sur le terrain. « Il donne un peu l’impression de n’avoir aucune confiance en lui, a poursuivi Richards. Je ne sais pas si les informations selon lesquelles le club a essayé de se séparer de lui cet été [étaient fondées] ou non, mais il a eu suffisamment de temps de jeu pour montrer ce qu’il peut faire à Arsenal, et ça ne marche tout simplement pas pour lui.

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« Gyokeres se retrouve très souvent dans d’excellentes positions, et je ne sais pas s’il ne croit pas en ses capacités, si c’est une question de confiance ou si l’équipe ne croit pas en sa capacité à marquer, mais il ne met tout simplement pas le ballon au fond. Et là, ça devient un problème. »

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Arsenal invité à recruter

Si Gyokeres ne parvient pas rapidement à se relancer, Richards estime qu’Arsenal doit se résoudre à s’en séparer. « Je pense qu’il lui faut un de ces matches où il joue 90 minutes, marque, prend confiance et peut ensuite enchaîner, a-t-il expliqué. Sinon, le club va devoir envisager de le laisser partir. »

Il a ajouté : « Je pense qu’en janvier, à cause des blessures, Arsenal devrait vraiment retourner sur le marché des transferts et trouver des renforts de premier plan. Parce que, dans la façon de jouer d’Arsenal, tout le monde dit qu’il lui faut tel ou tel joueur, mais la raison pour laquelle cette équipe est si bonne, c’est le travail des attaquants sans ballon… [Bukayo] Saka et [Noni] Madueke travaillent dur dans un système qui convient à Arsenal.

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« Évidemment, la perte de Trossard a été un gros coup dur pour le club, compte tenu de son travail sans ballon et de son efficacité sur les occasions qui se présentaient à lui. Mais si Arsenal veut rivaliser et, disons, dominer, alors je pense qu’il lui faut absolument davantage de puissance offensive devant. »

Le temps presse pour convaincre

Gary Lineker a partagé le jugement sévère de Richards, émettant des doutes sur la capacité de l’attaquant à être titulaire dans une équipe qui vise le titre. « Je ne le vois pas comme un numéro neuf titulaire, surtout dans un club de la stature d’Arsenal, a déclaré l’ancien international anglais. Je pense qu’il peut entrer en jeu et apporter quelque chose. À mon avis, c’est plutôt un joueur de rotation. »

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Gyokeres doit désormais saisir la moindre occasion de prouver sa valeur à Arteta. Alors que le mercato de janvier approche à grands pas et qu’Arsenal devrait jouer les premiers rôles dans les grandes compétitions, l’international suédois dispose de moins en moins de temps pour sauver sa carrière à l’Emirates avant que le club ne cherche ailleurs des solutions offensives.