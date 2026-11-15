« Il montrait des signes d'inquiétude » : Bernardo Silva écarté du rassemblement du Portugal

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La sélection du Portugal a encaissé un nouveau coup dur après sa lourde défaite face au Danemark, au moment où elle se prépare à disputer son dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Nations, avec des changements forcés dans sa liste avant d'affronter le pays de Galles, une rencontre d'une grande importance pour déterminer la tête du groupe.

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La Fédération portugaise de football a annoncé l'absence de Bernardo Silva lors du prochain match face au pays de Galles, après qu'il s'est blessé durant la rencontre contre le Danemark, qui s'est soldée par une défaite 4-1 du Portugal. Il quitte le rassemblement de la sélection à la suite de l'évaluation de son état de santé par le staff médical, selon ce qu'a confirmé le journal Record.

Silva, le nouveau capitaine de la sélection portugaise, avait inscrit l'unique but de son équipe lors de la défaite face au Danemark, mais il ne pourra pas disputer la prochaine rencontre, après que les examens médicaux ont confirmé qu'il n'était pas apte à poursuivre avec la sélection. La Fédération a officiellement annoncé son forfait du rassemblement, aux côtés de Rúben Dias et João Palhinha.

La Fédération portugaise a précisé dans son communiqué que le forfait des trois joueurs était dû à des raisons différentes : il a été décidé de dispenser Rúben Dias et João Palhinha après qu'ils ont atteint le nombre maximal de cartons jaunes, ce qui les empêche de disputer le prochain match face au pays de Galles, conformément au règlement de la compétition.

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Le communiqué a ajouté que Bernardo Silva a été soumis à une évaluation médicale par le département de la santé et de la performance de la Fédération portugaise de football, avant d'être considéré comme inapte à jouer. Il a donc été décidé de le dispenser de poursuivre le travail avec la sélection durant la trêve internationale actuelle, sans dévoiler la nature de sa blessure.

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Des signes d'inquiétude étaient apparus chez le milieu de terrain à la fin du match contre le Danemark, lorsqu'il était resté sur la pelouse à courir seul, avant que les objectifs des photographes ne le saisissent avec des traits trahissant une gêne. Cela est survenu après son entrée en jeu comme remplaçant à la 79e minute, lorsqu'il a pris la place de Bruno Fernandes, avant que sa blessure ne soit confirmée par la suite.

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Avec l'absence de ce trio, le sélectionneur Jorge Jesus devra poursuivre les préparatifs de la prochaine rencontre avec une liste de 24 joueurs, après avoir perdu trois éléments de son effectif pour des raisons liées à la blessure et à la suspension, un coup dur avant le dernier match du groupe.

La sélection portugaise se prépare à affronter le pays de Galles mardi prochain dans la capitale Cardiff, dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations de l'UEFA. La sélection portugaise n'a besoin que d'un seul point pour s'assurer de terminer le groupe à la première place.

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La première place du groupe offre également au Portugal un avantage important avant le tirage au sort des quarts de finale de la compétition, prévu le 20 novembre, puisque la sélection s'assurera d'être classée parmi les têtes de série lors du tirage, si elle obtient le point requis face au pays de Galles.

Il convient de noter que le match entre le Portugal et le Danemark avait débuté par une célébration populaire en hommage à la légende Cristiano Ronaldo, après l'annonce de sa retraite internationale. Les joueurs étaient entrés sur le terrain avec des maillots portant son nom et le numéro « 7 », tandis que les supporters brandissaient une banderole « Merci capitaine ». Mais les visiteurs ont gâché la célébration en humiliant les hôtes.

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