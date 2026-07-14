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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Il met le feu aux poudres dès l’entame… Yamal provoque la France avec deux photos

L. Yamal
France vs Espagne
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Coupe du monde
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É.-U.

Le jeune joueur espagnol continue de faire parler de lui

Lamine Yamal, la pépite de la Roja, a maintenu la pression psychologique à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France, en publiant plusieurs messages provocateurs sur son compte Instagram à destination des Bleus.

Ces derniers jours, le Barcelonais avait déjà multiplié les déclarations assurées sur la capacité de la Roja à dominer les Bleus et à atteindre la finale, avant d’appuyer ses propos par deux publications sur la fonctionnalité « Stories » de son compte officiel, à quelques heures du coup d’envoi.

Les publications du joueur du FC Barcelone faisaient clairement référence à la dernière confrontation entre les deux équipes, lors de laquelle l’Espagne s’était imposée 5-4 face à la France en demi-finale de la Ligue des nations 2025 : il a ainsi publié une photo de l’un de ses buts, puis de sa célébration.

Lamine Yamalinstagram

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Pendant cette rencontre, la Roja avait imposé son rythme pendant 58 minutes avant que les Bleus ne reviennent au score, sans pouvoir finalement inverser la tendance.

Lamine Yamal, auteur d’un doublé lors de cette rencontre disputée à Stuttgart, avait été l’un des grands artisans de la victoire ibérique.

Avant cette rencontre, la jeune pépite avait déjà alimenté une rivalité médiatique avec le Français Ousmane Dembélé, les comparaisons entre les deux hommes allant bon train dans la course au Ballon d’or.

Malgré l’élimination des Bleus, la Roja n’a toutefois pas soulevé le trophée, battue en finale par le Portugal.

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