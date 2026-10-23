Partager Suivez GOAL sur Google

Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri a désigné Lionel Messi comme le plus grand joueur de l’histoire et appelé à organiser une cérémonie d’adieu digne de ce nom pour l’Argentin. L’international espagnol a également révélé qu’il soutenait un club sud-américain, un attachement surprenant né de l’admiration qu’il voue depuis toujours à l’attaquant.

Publicité

Pedri salue le légendaire Messi

Pedri a affirmé que Messi était incontestablement le meilleur joueur de l’histoire du football. L’international espagnol, qui reste un joueur essentiel du club sous les ordres de Hansi Flick, a intégré l’équipe première peu avant le départ de Messi pour le Paris Saint-Germain en 2021. Les deux joueurs créatifs n’ont partagé le terrain que pendant une saison.

Malgré cette brève période passée ensemble, le jeune Espagnol reste admiratif devant le lauréat de huit Ballons d’Or. Pedri assure que personne dans le football ne peut égaler l’extraordinaire héritage de l’Argentin.

Une association de courte durée

Revenant sur la période où il a joué aux côtés du légendaire attaquant, le milieu de terrain a reconnu sa frustration de voir leur association sur le terrain prendre fin si tôt. Il a apprécié leur entente, mais aurait voulu disposer de plus de temps pour apprendre auprès du vétéran.

« Pour moi, Messi est le meilleur joueur de l’histoire », a expliqué Pedri à DSports. « Je sais que certaines personnes ont un avis différent, mais d’après ce que j’ai vu de mes propres yeux, personne ne lui arrive à la cheville. J’ai eu la chance de jouer à ses côtés pendant une année entière, mais cette année m’a paru trop courte. J’aurais aimé passer beaucoup plus d’années avec lui. »

Publicité Publicité

Un appel à lui offrir de véritables adieux

Messi avait quitté le Camp Nou en larmes, les contraintes financières ayant empêché le club de prolonger son contrat. L’icône du club n’a donc jamais reçu les adieux traditionnels devant les supporters. Pedri estime qu’il faudra remédier à cette situation à l’avenir.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

« Il mérite une cérémonie d’adieu à la hauteur de ce qu’il a accompli au FC Barcelone », a ajouté le milieu de terrain.

Le joueur de 23 ans a également révélé à quel point son admiration pour Messi avait influencé les équipes qu’il soutenait sur la scène internationale : « L’Argentine occupe une place particulière dans mon cœur grâce à Leo Messi. Je la soutiens depuis que je suis enfant ; chaque fois que l’Espagne était éliminée d’un tournoi, j’encourageais l’Argentine, en raison de l’affection que je porte à Leo depuis des années. En Argentine, je soutiens Newell’s Old Boys, tout ça grâce à Messi. »

Publicité

Place à la préparation du Clasico

Lors de la récente trêve internationale, Messi a disputé son dernier match avec l’Argentine, après avoir annoncé sa retraite internationale en septembre. Il se concentre désormais sur ses engagements en club avec l’Inter Miami, qui doit affronter les New York Red Bulls lors d’une prochaine rencontre de Major League Soccer.

De leur côté, Pedri et ses coéquipiers du Barça se préparent à un Clasico crucial face au Real Madrid ce dimanche.