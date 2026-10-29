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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a défendu le milieu de terrain Vitinha après que la star portugaise a terminé quatorzième au classement du Ballon d’Or 2026. Enrique a affirmé que Vitinha méritait une place bien plus élevée au vu de son apport technique exceptionnel.

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Vitinha recule au classement du Ballon d’Or

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Vitinha a terminé 14e du classement du Ballon d’Or 2026, reculant après sa troisième place sur le podium en 2025. Le meneur de jeu de 26 ans s’est classé derrière Harry Kane, du Bayern Munich, vainqueur du trophée, ainsi que derrière son coéquipier Achraf Hakimi, 13e.

Vitinha reste un élément central du milieu de terrain du PSG après avoir contribué aux deux sacres consécutifs du club en Ligue des champions, en 2025 et 2026.

Malgré ce recul au classement, l’entraîneur Luis Enrique a défendu avec ferveur son milieu de terrain.

Enrique salue les qualités techniques uniques du maestro portugais

À la veille du match de Ligue 1 du PSG contre Le Havre, Enrique a exprimé son mécontentement quant à la place attribuée à Vitinha par les votants. « Nous le connaissons bien, donc nous ne sommes pas surpris. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur doté de telles qualités techniques et physiques », a déclaré Enrique.

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« Son niveau est incroyable. Nous sommes très heureux d’avoir un joueur de son calibre, même s’il n’a pas été classé aussi haut qu’il le mérite au Ballon d’Or. »

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« Il est incroyablement talentueux... il mérite un meilleur classement au Ballon d’Or », a ajouté Enrique.

Le maître à jouer du milieu reste essentiel au dispositif parisien

Le volume de jeu de Vitinha, sa capacité à résister au pressing et ses qualités de meneur de jeu en ont fait un élément indispensable du système d’Enrique.

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Depuis son arrivée en provenance de Porto en juin 2022, l’ancien joueur prêté à Wolverhampton Wanderers a remporté quatre titres de Ligue 1 et deux Coupes de France.

Il a également été sélectionné dans le onze mondial de la FIFPRO en 2025 après un triplé continental historique.

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Vitinha se concentre sur les objectifs nationaux et européens

Vitinha se concentre de nouveau pleinement sur le terrain, alors que le PSG cherche à creuser l’écart en tête de la Ligue 1.

L’international portugais devrait être titulaire contre Le Havre au Stade Oceane.

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Enrique s’attend à ce que son leader au milieu de terrain maintienne son niveau de performance exceptionnel.