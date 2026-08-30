La relation entre le Wydad et la star de l'équipe Hakim Ziyech a atteint une impasse : le joueur s'en est pris publiquement au président du club marocain et l'a accusé de mentir, sur fond de son absence au stage d'Agadir.

Ziyech a réagi à une publication de l'une des pages consacrées au Wydad sur Instagram, après qu'elle a évoqué son exclusion de la liste du stage fermé à Agadir, affirmant que le joueur avait interrogé le directeur technique du Wydad, Paulo Sérgio, sur la raison de son exclusion, qui lui aurait répondu qu'il s'agissait d'une décision administrative.

Selon le site marocain Radio Mars, Ziyech a répliqué en ces termes : « Va demander à ton président pourquoi il a refusé de me laisser jouer le match (amical face au Nahdat Zemamra) et de me rendre à Agadir. Il mentira peut-être à ce sujet, comme toujours. »

Cette réponse cinglante a suscité des interrogations parmi les supporters de l'équipe sur l'avenir de Ziyech, dont la relation avec la direction semble avoir atteint des stades compliqués.

La direction du Wydad, présidée par Brahim El Asri, avait négocié avec le joueur une réduction de son salaire, ce que Ziyech a refusé, n'ayant accepté aucune des tentatives ni des propositions financières et étant resté ferme sur sa position.

Ziyech a rejoint le Wydad en octobre 2025 avec un contrat de deux ans, sous l'ère de l'ancien président Hicham Ait Menna.

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