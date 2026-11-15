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Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a balayé les questions concernant la retraite internationale de Cristiano Ronaldo après une défaite surprise 4-1 face au Danemark. À Braga, Jesus a subi sa première défaite à la tête de l’équipe, et l’ère post-Ronaldo du Portugal a connu un revers cauchemardesque.

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Un début cauchemardesque pour l’ère post-Ronaldo

Le Portugal a subi une humiliante défaite 4-1 à domicile face au Danemark, à Braga, la plus lourde de son histoire à domicile en match officiel. Selon RTP, l’ambiance festive qui entourait les hommages émouvants rendus avant le match à Cristiano Ronaldo, récemment retraité, s’est vite dissipée lorsque les visiteurs se sont déchaînés. Jorge Jesus a subi sa première défaite en cinq matches à la tête de la sélection, mettant brutalement fin à son début de mandat sans défaite.

Jesus balaie les questions sur l’absence de Ronaldo

Interrogé après le match sur l’absence de son ancien capitaine légendaire, parti à la retraite la semaine dernière après 234 sélections et 146 buts, Jesus a répondu avec sa franchise habituelle. Le sélectionneur expérimenté a clairement indiqué que son groupe devait se tourner vers l’avenir plutôt que de s’attarder sur le passé.

« Est-ce que Cristiano Ronaldo me manque ? Comment pourrait-il me manquer s’il ne fait plus partie de la sélection ? À moins que ce soit pour me tenir compagnie », a rétorqué Jesus.

« Il ne joue plus. Il n’est plus là. Il a déjà pris sa décision concernant sa situation. »

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Les failles défensives exposées à Braga

Cette lourde défaite a mis en évidence les limites tactiques actuelles du Portugal, notamment dans les transitions et le placement défensif. Rasmus Hojlund a inscrit un doublé, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg et Joachim Andersen ont également marqué. Malgré sa domination en début de campagne en Ligue des nations de l’UEFA, l’équipe de Jesus a paru désorganisée et sans inspiration offensive jusqu’au but tardif de Bernardo Silva, qui a sauvé l’honneur.

Réagir face au pays de Galles à Cardiff

Le Portugal se rend désormais à Cardiff pour affronter le pays de Galles mardi, dans un match crucial où il devra éviter la défaite pour s’assurer la première place du groupe A4 et le statut de tête de série en quarts de finale. Alors que des joueurs clés comme Ruben Dias et Joao Palhinha sont suspendus, Jesus doit remobiliser les 24 joueurs qui lui restent. Le sélectionneur devra rétablir la discipline défensive et obtenir le point nécessaire pour rebondir après ce revers historique.