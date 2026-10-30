« Il marque des buts faciles ! » : la légende d’Al-Hilal Mohamed Al-Deayea minimise le dernier triplé de Cristiano Ronaldo et désigne Joao Felix comme le véritable cœur et la véritable âme d’Al-Nassr

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L’ancien gardien de l’Arabie saoudite et d’Al-Hilal Mohamed Al-Deayea a minimisé le dernier triplé de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, affirmant que l’attaquant vétéran dépend largement de ses coéquipiers pour marquer des buts en poussant le ballon au fond des filets. Le gardien à la retraite estime plutôt que Joao Felix, lui aussi international portugais, a été le véritable artisan de la victoire 5-3 en championnat face à Al-Kholood jeudi.

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Le duo portugais inspire une victoire à Riyad

Ronaldo a inscrit un triplé en l’espace de 15 minutes en seconde période, tandis que Felix a délivré quatre passes décisives lors de la victoire du géant de Riyad contre Al-Kholood jeudi soir à Al-Awwal Park. Après l’ouverture du score de Julien Domingues à la 16e minute, les buts d’Angelo Gabriel et de Sadio Mane ont été effacés par l’égalisation d’Antoine Essomba dans le temps additionnel de la première période. Mais le quintuple Ballon d’Or a frappé aux 66e, 72e et 81e minutes pour assurer la victoire.

Le meneur de jeu éclipse le prolifique capitaine vétéran

Cette rafale, composée de deux buts à bout portant de part et d’autre d’une tête, constitue le septième triplé du joueur de 41 ans avec Al-Nassr depuis son arrivée en 2023 et le 67e de sa carrière, après ceux inscrits avec le Real Madrid (44), le Portugal (10), Manchester United (trois) et la Juventus (trois). Après la rencontre, Ronaldo a célébré le résultat sur les réseaux sociaux : « Belle victoire, belle performance collective. Heureux d’avoir apporté ma contribution avec un triplé ! »

Mais Al-Deayea, ancien gardien d’Al-Hilal, estime que Felix mérite les éloges pour avoir dirigé le jeu lors de la 12e journée de Saudi Pro League. Sur le plateau de l’émission Dawrina Ghair, Al-Deayea a déclaré : « Ce joueur [Felix] est un atout pour l’ensemble du championnat saoudien, pas seulement pour Al-Nassr. Il est titulaire en équipe nationale du Portugal, possède toutes les qualités requises pour être un grand joueur et peut évoluer à plusieurs postes offensifs. Il est l’âme de l’équipe, avec tout le respect que je dois à Cristiano Ronaldo, qui marque des buts faciles grâce aux ballons que lui offrent les ailiers. »

Des éloges assortis d’une mise en garde sur le mercato hivernal

Avec les buts inscrits jeudi, le natif de Madère porte son total à 985 réalisations en carrière, soit 49 de plus que Lionel Messi, deuxième avec 936 buts, et seulement 15 de moins que le cap inédit des 1 000 buts. Al-Deayea a toutefois averti que d’éventuels renforts en janvier pourraient compliquer sa quête de ce cap, avant d’expliquer pourquoi la stratégie prudente d’Al-Kholood en seconde période s’était retournée contre le club.

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Poursuivant son analyse dans l’émission, l’ancien international saoudien a déclaré : « Si Cristiano ne marque pas 15 buts avant le mercato hivernal et que le club recrute ensuite un nouvel attaquant, il ne pourra pas franchir la barre des 1 000 buts.

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« La victoire d’Al-Nassr contre Al-Kholood était attendue. En première période, Al-Nassr a marqué deux buts sur environ six occasions, tandis qu’Al-Kholood a tiré le meilleur parti de ses deux seules occasions pour marquer deux fois.

« Il était tout à fait naturel qu’Al-Kholood recule pour défendre en seconde période face à la puissance offensive d’Al-Nassr. On ne peut tout simplement pas lui résister et préserver un nul 2-2. Cristiano a fait sa part et aurait dû inscrire cinq buts aujourd’hui si deux de ses réalisations n’avaient pas été refusées pour hors-jeu.

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« Al-Nassr méritait la victoire et les trois points. Al-Kholood a tenté de préserver le match nul en se repliant en seconde période et, quand on recule ainsi, on finit forcément par encaisser beaucoup de buts. »

Le cap historique des 1 000 buts se rapproche

Cette victoire à Al-Awwal Park permet à Al-Nassr de rester deuxième au classement de la Saudi Pro League, avec 28 points après 12 matches, et de maintenir la pression sur le leader. Désormais, Ronaldo cherchera à prolonger sa réussite devant le but en championnat lors des prochaines échéances de novembre, en club comme en sélection. À seulement 15 réalisations des 1 000 buts, l’attaquant vétéran pourrait atteindre ce cap historique avant la fin de l’année.