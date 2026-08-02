C’est ce que rapporte Sky. Selon le média, les Cityzens auraient fixé ce montant comme seuil de douleur, à partir duquel ils seraient seulement prêts à négocier. Rodri est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le vice-champion d’Angleterre. Le Real Madrid, surtout, s’intéresse de très près au champion du monde et d’Europe espagnol - mais selon ce reportage, les Merengue ne veulent jusqu’ici mettre que 50 millions d’euros sur la table des négociations.

Rodri avait récemment brillé lors de la Coupe du monde et mené l’Espagne, en chef d’orchestre du milieu de terrain, au sacre aux États-Unis. Il a également été désigné meilleur joueur du tournoi. Dès 2024, après le triomphe à l’Euro en Allemagne, il avait reçu le Ballon d’Or en tant que meilleur joueur du monde.

Au Real Madrid, un grand bouleversement a lieu cet été : après deux années sans titre sous Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, l’ancien entraîneur à succès Jose Mourinho a repris les commandes chez les Merengue. Avec Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Ibrahima Konate, le Real a déjà renforcé sa défense. Pour le milieu de terrain, Bernardo Silva est arrivé librement en provenance de Manchester City. En outre, les chances sont bonnes pour que les Madrilènes obtiennent également Yan Diomande, de RB Leipzig, pour un montant à neuf chiffres. Rodri pourrait ensuite devenir dans l’entrejeu le penseur et régulateur qui manque au Real depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric.

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Rodri a subi une opération du dos lundi, ce qui fera qu’il manquera les premiers matches officiels de la nouvelle saison en Supercoupe et en Premier League. En septembre, le nouvel entraîneur Enzo Maresca pourra de nouveau compter sur lui - à condition qu’il n’ait pas auparavant signé au Real Madrid.