Manchester City ne serait disposé à laisser partir Rodri que contre une indemnité de transfert d’au moins 75 millions d’euros.

C’est ce que rapporte Sky. Selon le média, les Citizens auraient fixé ce montant comme seuil minimal à partir duquel ils seraient prêts à négocier. Rodri est encore sous contrat avec le vice-champion d’Angleterre jusqu’en 2027. Le Real Madrid est particulièrement intéressé par le champion du monde et d’Europe espagnol, mais selon ce rapport, les Merengue ne seraient pour l’instant prêts à mettre que 50 millions d’euros sur la table des négociations.

Rodri avait récemment brillé lors de la Coupe du monde et conduit l’Espagne au titre aux États-Unis en véritable régisseur du milieu de terrain. Il a également été désigné meilleur joueur du tournoi. Dès 2024, après le triomphe à l’Euro en Allemagne, il avait reçu le Ballon d’Or en tant que meilleur joueur du monde.

Un grand chamboulement est en cours au Real Madrid cet été : après deux années sans titre sous Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, l’ancien entraîneur à succès Jose Mourinho a repris les commandes chez les Blancos. Avec Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Ibrahima Konate, le Real a déjà renforcé sa défense. Pour le milieu de terrain, Bernardo Silva est arrivé libre en provenance de Manchester City. En outre, les chances sont bonnes pour que les Madrilènes obtiennent également Yan Diomande, du RB Leipzig, contre un montant à neuf chiffres. Rodri pourrait ensuite devenir dans l’axe le penseur et organisateur qui manque au Real depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric.

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Rodri a subi une opération du dos lundi, ce qui le contraindra à manquer les premiers matches officiels de la nouvelle saison, en Supercoupe et en Premier League. En septembre, le nouvel entraîneur Enzo Maresca pourra de nouveau compter sur lui, à moins qu’il n’ait signé auparavant au Real Madrid.