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Frenkie de Jong a révélé comment des essais à l’entraînement sous Hansi Flick l’ont conduit à jouer contre Alaves en défense centrale, un poste inattendu pour lui. Avant le déplacement de mercredi chez Sabah FK en Ligue des champions, le Néerlandais a assuré que sa relation avec Flick restait bonne et affiché sa volonté de retrouver une place de titulaire régulière.

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De Jong raconte comment Flick l’a placé en défense centrale

Le joueur du FC Barcelone Frenkie de Jong est revenu sur son passage inattendu en défense centrale. Il a révélé que l’entraîneur Hansi Flick l’avait essayé à ce poste à l’entraînement avant de l’y aligner contre Alaves. Présent en conférence de presse mardi, à la veille du match de Ligue des champions contre Sabah FK, le joueur de 29 ans s’est dit prêt à remplir ce rôle défensif, même s’il se considère avant tout comme un milieu de terrain.

« Lors de certaines séances d’entraînement, il m’avait placé en défense centrale. C’était pour voir comment ça se passerait et, contre Alaves, je pense qu’il s’est dit qu’il avait besoin de moi à ce poste. Alors il m’y a placé, a expliqué De Jong. Je me considère comme un milieu de terrain. C’est là que je me sens le plus à l’aise et que j’ai toujours joué. Mais si l’entraîneur le pense ou si l’équipe a besoin de moi à un autre poste, je jouerai là où il le faudra. »

Une bonne relation avec Flick et l’envie d’être titulaire

Devenu en avril 2026 le joueur néerlandais ayant disputé le plus de matches dans l’histoire du FC Barcelone en dépassant Phillip Cocu, De Jong a progressivement retrouvé sa meilleure condition physique après une absence due à une blessure. Interrogé sur les évolutions concernant le capitanat pendant l’été et sur la concurrence pour les places, il a assuré que sa relation avec Flick était solide et affirmé son intention de jouer régulièrement comme titulaire.

« J’ai beaucoup parlé de la blessure et de ce qui s’est passé cet été… Je ne vais pas revenir là-dessus. Ma relation avec l’entraîneur est bonne. Je me sens bien, fort, et j’essaie de me concentrer sur le présent, a déclaré De Jong. J’ai eu cette blessure, je suis de retour et je me sens très bien. On verra comment ça se passe… Je me sens bien et j’ai beaucoup confiance en moi. Je vais bien et je le montre en match comme à l’entraînement. Je veux être titulaire, comme toujours. »

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Prêt à jouer à plusieurs postes malgré un calendrier chargé

De Jong, qui a prolongé son contrat au Camp Nou jusqu’en 2029 en octobre 2025, a souligné que jouer pour le FC Barcelone exige de prouver constamment sa valeur tout au long d’un calendrier éprouvant, avec deux ou trois matches par semaine.

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« Je me sens bien, fort, en confiance… Au Barça, il faut prouver sa valeur, a-t-il déclaré. Nous avons l’habitude de jouer beaucoup de matches, c’est pareil chaque année. Il y a deux ou trois matches par semaine et nous y sommes préparés. Il peut nous arriver d’être fatigués, mais nous avons de l’énergie et nous sommes habitués à jouer beaucoup de matches. »

Sa polyvalence, un atout pour le déplacement record à Bakou

Le FC Barcelone parcourt 3 970 kilomètres pour se rendre à Bakou, le plus long déplacement européen de l’histoire du club, devant les trajets de 3 725 kilomètres effectués jusqu’à Kazan en 2009 et 2010.

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Cinquième de la phase de ligue de la Ligue des champions et leader de la Liga avec trois points d’avance après sa victoire 3-2 contre Villarreal dimanche, obtenue après avoir été mené, le FC Barcelone pourra compter sur l’adaptabilité tactique de De Jong face à Sabah FK, 31e, alors que Lamine Yamal est forfait en raison d’un léger problème à la cheville.