« Il m'a fallu plusieurs jours pour pouvoir m'exprimer »… Vinícius se confie après le choc subi par le Brésil

Le Brésilien Vinícius Júnior a enfin rompu son silence pour réagir à l’élimination précoce de la Seleção de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Après la défaite 2-1 face à la Norvège en huitièmes de finale, l’attaquant s’est exprimé pour la première fois sur cet échec retentissant.

Bien qu’il ait déjà expliqué les raisons qui l’avaient empêché de tirer le penalty manqué par son coéquipier Bruno Guimarães face à la Norvège, Vinícius Junior n’avait pas encore exprimé ses sentiments à ses supporters après l’élimination surprise du Brésil de la Coupe du monde 2026.

Le joueur brésilien s’est rendu sur son compte officiel Instagram, où il a publié une photo en noir et blanc le montrant allongé sur la pelouse, accompagnée d’un message émouvant reflétant l’ampleur du choc.

S’adressant aux supporters de la Seleção, il a confié : « Près de quatre ans plus tard, je me retrouve à nouveau à réfléchir à ce que je pourrais écrire après l’amertume de cette déception en Coupe du monde. J’ai vu des gens de tous âges me soutenir et partager notre rêve commun, et il serait injuste de garder le silence, mais j’avais besoin de quelques jours pour réfléchir. Porter le maillot de l’équipe nationale est la plus grande fierté de ma vie, et l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde est un sentiment extrêmement difficile à expliquer. »

La star brésilienne a ajouté, exprimant l’ampleur de sa douleur et de sa responsabilité envers sa famille et ses supporters : « Je sais très bien à quel point je me suis préparé avec acharnement, à quel point j’étais concentré, et à quel point je voulais remporter ce titre pour vous et pour ma famille ; c’est pourquoi le sentiment de déception est immense. Nous avions un groupe solide, capable d’aller beaucoup plus loin dans cette compétition, mais nous n’y sommes pas parvenus. Je vous présente mes excuses et je vous promets que je me battrai pour réaliser notre rêve : ramener le Brésil au sommet du monde. »