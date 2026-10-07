« Il m'a fait passer pour un menteur devant des millions de personnes » : comment Ronaldo a-t-il embarrassé l'ancien responsable du Ballon d'Or ?

Pascal Ferré, ancien directeur du magazine « France Football », a dévoilé plusieurs coulisses passionnantes liées au Ballon d'Or, en revenant sur la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Ferré a rejoint la rédaction du magazine « France Football » en 1986, avant d'en prendre la direction en 1996, poste qu'il a occupé jusqu'en 2023, ce qui l'a rendu proche des détails de la récompense et des polémiques qui l'ont entourée au fil des années, en particulier durant la rivalité historique entre Messi et Ronaldo.

Dans un entretien accordé au journal espagnol « Marca », Ferré a évoqué la mainmise du duo sur la récompense entre 2008 et 2017, déclarant : « Ils ont monopolisé la récompense parce qu'ils étaient les meilleurs au monde. C'étaient des joueurs venus d'une autre planète. »

L'ancien directeur est revenu sur le différend public qui l'a opposé à Ronaldo en raison de propos qu'il avait tenus aux médias, précisant : « J'ai accordé un entretien au New York Times, dans lequel j'ai dit que le rêve de Cristiano était de remporter davantage de Ballons d'Or que Messi. »

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Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal portugais « A Bola » : « Je me suis peut-être mal exprimé, mais ce n'était un secret pour personne qu'il est un joueur extrêmement compétitif. Il m'a répondu via les réseaux sociaux et, au final, il m'a fait passer pour un menteur devant des millions d'abonnés, mais ce n'était pas grave. »

Ronaldo a été sacré Ballon d'Or à 5 reprises, contre 8 fois pour Messi.

Ferré a également parlé de l'influence qu'exerçaient les clubs et les joueurs autour de la récompense, en citant notamment le Real Madrid : « Il est vrai que dans l'univers de Cristiano, et du Real Madrid en particulier, ils savaient ce qu'ils devaient faire dans le cadre des règles du jeu. »

Il a poursuivi : « Ce sont des institutions qui imposent leur présence dans le football et dans cette récompense, car le Real Madrid a été associé au Ballon d'Or dès le début, avec Di Stéfano puis Kopa, tandis que le Barça a dû attendre jusqu'en 1960 pour le remporter grâce à Luis Suárez. Il existe donc une relation particulière entre la récompense et les clubs espagnols. »