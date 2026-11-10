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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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« Il m’a envoyé une photo ! » : Marc Cucurella révèle la demande de tatouage malicieuse de Jose Mourinho après l’hommage indélébile rendu au sélectionneur de l’Espagne, Luis De la Fuente

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Marc Cucurella s’est fait connaître pour sa manière extravagante de célébrer ses trophées et ses promesses audacieuses, mais sa dernière révélation concerne un entraîneur légendaire. Le défenseur du Real Madrid a raconté les détails d’un échange hilarant avec Jose Mourinho au sujet de sa collection grandissante de tatouages.

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Une promesse tenue pour les champions du monde

Le latéral du Real Madrid Cucurella a révélé que son entraîneur actuel, Jose Mourinho, aimerait être le prochain à voir son visage immortalisé sur sa peau. L’ancien joueur de Chelsea a déjà fait parler de lui pour ses promesses liées aux célébrations, ayant récemment rendu hommage au sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, après le triomphe historique de l’Espagne en Coupe du monde. Avant le tournoi en Amérique du Nord, le latéral gauche avait promis de se faire tatouer le visage de De la Fuente si l’Espagne remportait le titre, ce qu’elle a fait en battant l’Argentine au terme d’une finale palpitante.

La victoire de l’Espagne, acquise grâce à un but décisif de Ferran Torres en prolongation, lui a offert son deuxième titre mondial et a lancé un été de célébrations pour Cucurella. Fidèle à sa parole, le joueur de 28 ans est revenu au rassemblement de la sélection en septembre avec le portrait de son sélectionneur tatoué sur le corps.

Interrogé sur cet hommage permanent lors d’un récent passage sur la radio espagnole Cadena Cope, le défenseur a affirmé ne pas regretter sa décision. Il a expliqué avoir déjà évoqué l’idée chez lui avant même que les médias ne l’abordent : la question était donc réglée en famille bien avant qu’il ne passe sous l’aiguille.

Mourinho veut lui aussi son hommage

« Je ne le regrette pas, honnêtement », a-t-il déclaré lors d’une interview à la radio espagnole. « Je savais que vous alliez me poser la question et j’y avais déjà réfléchi, j’en avais parlé à la maison. Et quand vous me l’avez demandé, eh bien, c’est ce que j’ai dit. » L’Espagnol a toutefois laissé entendre que ses tatouages en hommage à des entraîneurs pourraient ne pas s’arrêter à De la Fuente, d’autant que Mourinho insiste désormais pour avoir le sien. Le technicien portugais, qui n’a jamais fui les projecteurs ni boudé une plaisanterie, lui réclamerait un hommage similaire depuis leurs retrouvailles dans la capitale espagnole.

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Selon l’ancien joueur de Chelsea, Mourinho a déjà une idée précise de ce à quoi cet hommage devrait ressembler. « Certaines personnes me disent de me faire tatouer le visage de Mourinho et… Mourinho me l’a demandé lui aussi », a ajouté Cucurella au cours de l’entretien. « Je me souviens que Mourinho m’a envoyé une photo de mon torse avec son visage tatoué dessus. »

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La réussite sous Mourinho au Real Madrid

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Ce n’est pas la première fois que le défenseur polyvalent change d’apparence pour célébrer une grande victoire sur le terrain. Après le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024, il avait tenu sa promesse de teindre en rouge vif sa célèbre chevelure bouclée, montrant qu’il prend ses paris au sérieux. Depuis son arrivée au Real Madrid lors du mercato estival, il s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du dispositif de Mourinho.

Si le deuxième passage de Mourinho au Real Madrid a débuté difficilement, avec notamment une défaite inattendue contre le Real Betis, l’équipe a depuis trouvé son rythme sous sa direction. L’entraîneur a récemment été désigné entraîneur du mois d’octobre en Liga après avoir mené le club à un bilan parfait, marqué notamment par une victoire retentissante contre son rival, le FC Barcelone, lors du Clasico.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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