Partager Suivez GOAL sur Google

Marc Cucurella s’est fait connaître pour sa manière extravagante de célébrer ses trophées et ses promesses audacieuses, mais sa dernière révélation concerne un entraîneur légendaire. Le défenseur du Real Madrid a raconté les détails d’un échange hilarant avec Jose Mourinho au sujet de sa collection grandissante de tatouages.

Publicité

Une promesse tenue pour les champions du monde

Le latéral du Real Madrid Cucurella a révélé que son entraîneur actuel, Jose Mourinho, aimerait être le prochain à voir son visage immortalisé sur sa peau. L’ancien joueur de Chelsea a déjà fait parler de lui pour ses promesses liées aux célébrations, ayant récemment rendu hommage au sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, après le triomphe historique de l’Espagne en Coupe du monde. Avant le tournoi en Amérique du Nord, le latéral gauche avait promis de se faire tatouer le visage de De la Fuente si l’Espagne remportait le titre, ce qu’elle a fait en battant l’Argentine au terme d’une finale palpitante.

La victoire de l’Espagne, acquise grâce à un but décisif de Ferran Torres en prolongation, lui a offert son deuxième titre mondial et a lancé un été de célébrations pour Cucurella. Fidèle à sa parole, le joueur de 28 ans est revenu au rassemblement de la sélection en septembre avec le portrait de son sélectionneur tatoué sur le corps.

Interrogé sur cet hommage permanent lors d’un récent passage sur la radio espagnole Cadena Cope, le défenseur a affirmé ne pas regretter sa décision. Il a expliqué avoir déjà évoqué l’idée chez lui avant même que les médias ne l’abordent : la question était donc réglée en famille bien avant qu’il ne passe sous l’aiguille.

Mourinho veut lui aussi son hommage

« Je ne le regrette pas, honnêtement », a-t-il déclaré lors d’une interview à la radio espagnole. « Je savais que vous alliez me poser la question et j’y avais déjà réfléchi, j’en avais parlé à la maison. Et quand vous me l’avez demandé, eh bien, c’est ce que j’ai dit. » L’Espagnol a toutefois laissé entendre que ses tatouages en hommage à des entraîneurs pourraient ne pas s’arrêter à De la Fuente, d’autant que Mourinho insiste désormais pour avoir le sien. Le technicien portugais, qui n’a jamais fui les projecteurs ni boudé une plaisanterie, lui réclamerait un hommage similaire depuis leurs retrouvailles dans la capitale espagnole.

Publicité Publicité

Selon l’ancien joueur de Chelsea, Mourinho a déjà une idée précise de ce à quoi cet hommage devrait ressembler. « Certaines personnes me disent de me faire tatouer le visage de Mourinho et… Mourinho me l’a demandé lui aussi », a ajouté Cucurella au cours de l’entretien. « Je me souviens que Mourinho m’a envoyé une photo de mon torse avec son visage tatoué dessus. »

La réussite sous Mourinho au Real Madrid

Getty Images

Ce n’est pas la première fois que le défenseur polyvalent change d’apparence pour célébrer une grande victoire sur le terrain. Après le sacre de l’Espagne à l’Euro 2024, il avait tenu sa promesse de teindre en rouge vif sa célèbre chevelure bouclée, montrant qu’il prend ses paris au sérieux. Depuis son arrivée au Real Madrid lors du mercato estival, il s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du dispositif de Mourinho.

Si le deuxième passage de Mourinho au Real Madrid a débuté difficilement, avec notamment une défaite inattendue contre le Real Betis, l’équipe a depuis trouvé son rythme sous sa direction. L’entraîneur a récemment été désigné entraîneur du mois d’octobre en Liga après avoir mené le club à un bilan parfait, marqué notamment par une victoire retentissante contre son rival, le FC Barcelone, lors du Clasico.