Le club de Tenerife a annoncé la dégradation de l'état de santé de son attaquant Jesús de Miguel, après la grave blessure qu'il a subie lors de la rencontre face à Andorre en deuxième division espagnole, à la suite de laquelle il a perdu connaissance après un choc violent avec le gardien adverse Ortolá. Il a été transporté à l'hôpital où il est soigné dans l'unité de soins intensifs.

Le club a publié un communiqué dans les premières heures de la matinée de mardi, dans lequel il a révélé la dégradation de l'état du joueur, déclarant : « L'état de santé de Jesús de Miguel s'est détérioré sur le plan neurologique. De plus amples informations seront publiées dans les prochaines heures. »

Tenerife avait annoncé dans un communiqué précédent le transfert de son attaquant à l'unité de soins intensifs de l'hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria, précisant que son état était stable mais grave, le personnel médical se trouvant à ses côtés pour suivre l'évolution de sa situation de santé.

La blessure est survenue durant le temps additionnel de la seconde période, alors que le match était sur un score de parité de 2-2, lorsque de Miguel s'est élancé derrière un ballon aérien près de la ligne médiane du terrain, avant qu'Ortolá, le gardien d'Andorre, n'intervienne avec force pour tenter de l'atteindre. Les deux joueurs sont entrés en collision et l'attaquant de Tenerife est tombé au sol, inconscient.

Les joueurs des deux équipes se sont empressés de demander une intervention médicale, tandis que le gardien recevait un carton rouge, avant que de Miguel ne soit évacué sur une civière hors du terrain, puis transporté en ambulance à l'hôpital de La Candelaria.

Les rapports ont indiqué qu'il avait été victime d'un arrêt cardiaque à la suite de la collision, et que son état s'était stabilisé durant son transport en ambulance, mais qu'il est arrivé à l'hôpital inconscient.

L'arbitre Pérez Hernández a informé les capitaines des deux équipes et leurs entraîneurs de la décision de suspendre le match, dans un climat de sidération parmi les joueurs, avant que plusieurs coéquipiers de de Miguel ne se rendent à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles.