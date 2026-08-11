La défense du Real Madrid est devenue la principale source d'inquiétude pour l'entraîneur portugais José Mourinho, après que les premiers matches amicaux de l'équipe ont révélé des failles défensives évidentes, poussant le technicien à intensifier ses échanges avec ses joueurs et à passer en revue les erreurs apparues avant le début de la nouvelle saison.

Selon un rapport publié par le site espagnol « Defensa Central », Mourinho a exprimé sa colère à propos du but encaissé par le Real Madrid face au Ferencváros, estimant que la manière dont Dean Huijsen et Antonio Rüdiger ont géré l'action n'était pas acceptable, et a exigé du duo qu'il élève son niveau avant le début des compétitions officielles.

Mourinho a adressé un message clair aux défenseurs à l'issue de la rencontre, déclarant : « J'ai besoin que vous amélioriez vos performances. Ce but contre le Ferencváros est inacceptable », avant de revenir à une analyse plus posée de l'action, affirmant que le but résultait d'une erreur de placement défensif qui aurait dû être évitée dans des conditions normales.

Les craintes de Mourinho se sont accentuées après que les cages du Real Madrid ont tremblé lors des deux matches amicaux disputés par l'équipe en préparation de la saison, les erreurs ne se limitant pas aux remplaçants ou aux jeunes éléments, mais apparaissant également chez des noms fortement pressentis pour être titulaires, ce qui a amené l'entraîneur à considérer que le problème nécessitait un traitement urgent.

Mourinho change ses priorités

Face à ces inquiétudes, le recrutement d'un nouveau défenseur central occupe désormais une place de premier plan dans les calculs du Real Madrid si la direction décide d'entrer sur le marché des transferts, les données indiquant que Mourinho préfère renforcer l'arrière-garde plutôt que d'ajouter un nouveau joueur au milieu de terrain à l'heure actuelle.

Cela intervient alors que Dean Huijsen semble avoir besoin de retrouver la confiance après un début en deçà des attentes lors de sa première saison avec l'équipe, malgré les grands espoirs qui avaient accompagné son transfert au Real Madrid et l'obtention du numéro 4, en tant que l'un des plus prometteurs jeunes défenseurs capables d'évoluer vers l'un des meilleurs joueurs à son poste.

Quant à Rüdiger, le problème apparaît différent, car il est davantage lié à sa condition physique et à sa capacité à retrouver son meilleur niveau, d'autant que le défenseur allemand possède une expérience suffisante, mais les indicateurs actuels laissent penser que ses meilleures années sont peut-être derrière lui.

Sur cette base, Florentino Pérez n'a pas fermé la porte à la possibilité de recruter un défenseur central de premier rang si une opportunité adéquate se présente durant la période des transferts, en particulier si l'effectif de l'équipe connaît le départ de certains joueurs, ce qui permettrait de libérer une place pour une nouvelle recrue.

Des noms tels qu'Alessandro Bastoni et Nico Schlotterbeck figurent parmi les options envisageables, tandis que Mourinho est conscient que la persistance des failles défensives ne sera pas acceptable lorsque débuteront les compétitions officielles, et que le véritable test pour le Real Madrid sera sa capacité à transformer les erreurs apparues durant la période de préparation en points forts avant qu'il ne soit trop tard.