Le Français Hervé Renard, fraîchement nommé sélectionneur des « Aigles de Carthage », a sévèrement réprimandé ses joueurs lors de sa première réunion avec eux, après avoir succédé à Sabri Lamouchi.

La Fédération tunisienne de football a officialisé mardi la nomination de Renard comme sélectionneur pour les matchs contre le Japon et les Pays-Bas en Coupe du monde 2026, en remplacement de Lemouchi, limogé après la défaite 1-5 face à la Suède lors de la première journée.

Lors de sa première réunion avec le groupe, il a prononcé un discours musclé dont un extrait a été rapporté par le quotidien saoudien « Al-Youm » : « Regardez-moi tous. Savez-vous vraiment ce qui se passe en ce moment ? Avez-vous conscience de l’ampleur de la catastrophe ? ».

Puis il a enchaîné : « Si l’un d’entre vous rentrait en Tunisie dès maintenant, savez-vous ce qui vous attendrait à l’aéroport ou dans la rue ? La population est en ébullition, tout le monde est habité par une colère intense, et personne n’accepte ce qui s’est passé. »

« Vous avez concédé cinq buts contre la Suède en match d’ouverture de la Coupe du monde, cinq buts ! Ce n’est pas un amical, ni un tournoi mineur : nous sommes à la Coupe du monde. »

« Quand vous endossez ce maillot, vous devez en mesurer la portée ; ce n’est pas un simple morceau de tissu, c’est le symbole de la patrie, du drapeau, de toute la nation tunisienne. »

Il a poursuivi : « Des millions de Tunisiens se privent pour vous suivre, certains parcourent des kilomètres pour être à vos côtés, et vous vous laissez abattre aussi facilement ? Où est votre fierté ? Où est votre personnalité sur le terrain ? ».

Il a conclu : « Ceux qui sont venus ici pour se balader ou prendre des photos se trompent de métier ; ils peuvent faire leurs valises dès maintenant. »

« J’ai visionné l’enregistrement du dernier match contre la Suède, et j’ai vu des séquences qui m’ont laissé sous le choc. Comment un joueur représentant la Tunisie peut-il se relâcher en défense ? Comment pouvez-vous laisser l’adversaire passer, faire des passes et marquer comme si vous étiez à l’entraînement ? »

Il s’est interrogé : « Je vois certains d’entre vous baisser la tête après avoir encaissé le premier but. Si vous abandonnez dès le premier but, pourquoi jouez-vous au football alors ? ».

« Je m’en moque de ce qui s’est passé avant, des excuses, de l’ancien coach ou de l’ancienne tactique. Ce qui compte, c’est ce que vous allez faire dès maintenant. »

Il a toutefois ajouté : « Écoutez-moi bien, il n’est pas encore trop tard. Il nous reste deux matchs décisifs contre le Japon et les Pays-Bas ; les enjeux sont clairs : nous avons besoin d’une réaction d’orgueil et d’un véritable sursaut d’orgueil sur le terrain. »

« Celui qui prétend à une place de titulaire doit me prouver à l’entraînement qu’il est prêt à tout donner pour ce maillot. Aucun nom n’est gravé dans le onze de départ : seuls l’esprit combatif et la détermination dicteront mes choix », poursuit-il.

Il a conclu : « Réagissez, ouvrez les yeux et relevez la tête. Nous sommes ici pour une mission nationale, et nous ne quitterons pas cette Coupe du monde la tête basse. Au travail ! »

Rappelons que la sélection tunisienne doit encore disputer deux matchs dans le cadre de la Coupe du monde 2026 : elle affrontera le Japon dimanche prochain au matin lors de la deuxième journée de la phase de groupes, avant de se mesurer aux Pays-Bas vendredi très tôt.