« Il les a laissés à l'aéroport et est monté dans l'avion » : Cristiano rejette les supplications de Jesus et du président de la Fédération portugaise avant le décollage

Un rapport de presse a révélé une nouvelle surprise concernant la crise liée au départ de Cristiano Ronaldo du camp de rassemblement du Portugal, installé au Danemark, avant la rencontre entre les deux sélections ce jeudi.

Cristiano a quitté le rassemblement quelques minutes après les déclarations de Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, en conférence de presse, au cours de laquelle il a assuré qu'il n'y avait aucune crise avec Ronaldo, mais que celui-ci ne débuterait pas comme titulaire ce jour-là. Il a également tenu d'autres propos forts, affirmant notamment qu'il ne changerait pas ses choix techniques pour un seul joueur.

Au Portugal, une large conviction prévaut selon laquelle ce départ représente la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, mais la chose n'est pas encore officielle.

Cristiano a passé 23 ans sous le maillot de la sélection portugaise, portant haut le nom du Portugal sur la scène mondiale et remportant trois titres pour son pays (un Championnat d'Europe et deux Ligues des nations européennes).

Le journal « Marca » a indiqué que personne n'aurait imaginé qu'une telle histoire à succès se terminerait de cette manière. Ce qui aurait dû être couronné par une immense célébration lors d'un match de la sélection portugaise et par un hommage solennel s'est achevé de cette façon froide et étrange, dont les détails continuent de se dévoiler lentement.

Cristiano Ronaldo, qui venait d'arriver au Danemark avec le reste de l'équipe, a décidé de quitter le terrain sur lequel il se préparait à s'entraîner après avoir entendu les propos de son entraîneur. Il s'est rendu à l'hôtel, a pris sa valise et a fait appel à son avion privé, qui se trouvait à Madrid.

L'avion a atterri dans la capitale danoise aux alentours de 22h15, heure espagnole (23h15 au Caire et à La Mecque), et a redécollé vers Madrid une heure et 20 minutes plus tard.

Ronaldo est parti, mais deux personnes clés sont restées à l'aéroport, après avoir échoué dans une ultime tentative de convaincre le joueur de rester.

Jorge Jesus, le sélectionneur national, et Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise, ont accompagné Cristiano Ronaldo à l'aéroport dans le but de le maintenir à Copenhague avec le reste de l'équipe.

Mais malgré leurs grands efforts pour le convaincre de rester, le capitaine de la sélection portugaise a rejeté leur demande et est monté dans l'avion, les laissant tous deux à l'aéroport.