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Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, s'en est violemment pris à Christophe Dugarry, ancienne star de l'équipe de France devenue consultant, en réponse à ses critiques envers la Confédération africaine de football (CAF) et à sa position sur la répartition des fonds de la Fédération internationale de football (FIFA) entre les fédérations nationales.

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La réponse d'Eto'o est arrivée via ses comptes sur les réseaux sociaux, après que les déclarations de Dugarry sur les financements destinés aux fédérations africaines ont suscité une vive polémique. Le président de la Fédération camerounaise l'accuse de mélanger les informations et de ne pas disposer de connaissances suffisantes sur les politiques de gestion du football.

« Être un bon joueur ne vous confère pas automatiquement la légitimité de parler de football mieux que les autres, et encore moins de maîtriser la politique du football », a écrit Eto'o dans son message adressé à Dugarry.

Il a ajouté, sur un ton sarcastique et cinglant : « Puisque la bêtise se distingue parfois par sa constance, j'ai le regret de vous informer que les 211 fédérations membres de la FIFA recevront le même montant, y compris les fédérations européennes. »

Eto'o exige des excuses publiques de Dugarry

Le président de la Fédération camerounaise ne s'est pas contenté de corriger ce qu'il considère comme des informations erronées dans les propos de Dugarry. Il lui a également demandé de présenter des excuses publiques, estimant que c'était la démarche appropriée après ce qu'il a qualifié de diffusion d'informations inexactes sur la Confédération africaine.

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« Si vous avez encore un minimum de dignité, comme ceux qui diffusent sciemment de fausses informations sur la CAF, vous devez faire preuve d'honnêteté et présenter des excuses. Après tout, nous sommes tous humains, et l'erreur est humaine », a déclaré Eto'o.

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Eto'o a aussi adressé un message direct à Dugarry au sujet de ses propos sur sa relation avec le président de la CAF, Patrice Motsepe, lui demandant de ne pas présenter ce dernier comme un ami proche.

« Je vous prie, Monsieur Dugarry, d'éviter de présenter le président Motsepe comme votre ami. Vous appartenez à deux mondes différents et vos responsabilités ne sont pas comparables », a-t-il ajouté.

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D'où vient la polémique sur les fonds de la FIFA ?

Dugarry avait déclenché la polémique lors de son passage dans l'émission « Rothen s'enflamme » sur la radio française RMC, en critiquant l'ovation réservée à Gianni Infantino, président de la FIFA, lors de l'Assemblée générale de la CAF à Abuja, après l'annonce d'un financement de 25 millions de dollars pour chaque fédération africaine.

Le champion du monde 1998 a estimé que cette scène relevait de la « corruption en direct », s'interrogeant sur les raisons qui obligeaient les présidents de fédération à se lever pour applaudir Infantino. Il a relié cela au soutien dont bénéficie le président de la FIFA auprès des fédérations africaines avant la prochaine élection présidentielle.

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Il a également critiqué l'attitude de Patrice Motsepe, président de la CAF, estimant que cette scène nuisait à l'image du football africain et jetait le doute sur l'indépendance des décisions de ses fédérations.

Un aspect essentiel de la controverse porte sur un programme de financement proposé par la FIFA pour la période 2027-2030, qui prévoit d'allouer jusqu'à 25 millions de dollars à chacune des 211 fédérations membres, et non aux seules fédérations africaines.

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La FIFA a précisé que cette proposition vise à soutenir le développement du football, les infrastructures, les projets destinés aux jeunes et le football féminin, mais qu'elle reste soumise à l'achèvement des procédures et des approbations institutionnelles, notamment celle du Congrès en mars 2027.

La FIFA avait indiqué que les nouvelles dotations concerneraient l'ensemble des fédérations membres, dans le cadre d'un plan visant à porter le total des investissements consacrés au développement du football à 6,35 milliards de dollars lors du prochain cycle.

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Les déclarations d'Eto'o relancent le débat sur la gouvernance du football africain et ses relations avec les instances internationales du football. Elles révèlent aussi une montée des tensions entre les dirigeants du jeu et certains de ses anciens joueurs vedettes devenus consultants et commentateurs.

Eto'o avait déjà eu un échange houleux avec le journaliste français Daniel Riolo, avant de s'en prendre cette fois à Dugarry, une attitude qui illustre sa détermination à défendre la CAF et son président Patrice Motsepe face aux critiques.