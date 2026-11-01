Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Traduit par

Il le compare à un sorcier brésilien : le père de Yamal corrige une erreur répandue au sujet de son fils et défie le Real

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
L. Yamal
Real Madrid
Atlético Madrid
Espagne

Fier de ses origines marocaines : une vérité méconnue sur le nom d'une star du Barça

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Mounir Nasraoui, le père de la star du Barça Lamine Yamal, est réapparu lors de directs sur les réseaux sociaux, au moment même où son fils disputait le match du Barça contre Alavés, samedi, qui s'est soldé par une large victoire catalane 6-1.

Yamal a de nouveau brillé en inscrivant un doublé au Camp Nou face à Alavés, tandis que son père suivait cette performance et y réagissait, partageant ses pensées et ses commentaires devant des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

L'un des éléments les plus marquants qu'il a dévoilés lors de ce direct concernait un détail relatif au nom de son fils, que tout le monde ne connaissait pas, et qui a fait couler beaucoup d'encre.

À lire aussi : la faille de Mourinho et l'indice parisien, la porte du Real Madrid ne se fermera pas devant Hakimi

Selon ce qu'a publié le site okdiario, Mounir a affirmé avec sérieux que les gens se trompent au sujet du nom de son fils, et qu'il est fier que les noms de famille de Lamine remontent à des origines africaines, et notamment marocaines, déclarant : « Lamine Yamal est son prénom. Quant à ses noms de famille, ce sont Nasraoui Ebana, pour que vous le sachiez. »

Autrement dit, Lamine Yamal, comme beaucoup d'autres, porte un nom composé, bien que nombreux soient désormais ceux qui ne l'appellent que Lamine. Ses deux noms de famille remontent à deux origines différentes au sein du continent africain : d'un côté, le nom Nasraoui vient de son père, originaire du Maroc, tandis que le nom Ebana provient de sa mère, originaire de Guinée équatoriale.

Pourtant, le joueur a décidé de renoncer à ces racines et de représenter l'Espagne sur le plan footballistique, lui qui est né et a vécu toute sa vie à Barcelone. Un choix qui a provoqué des différends avec la sélection marocaine, après que celle-ci a tenté de l'attirer loin de la sélection espagnole pour jouer avec le Maroc.

À lire aussi : vidéo, un geste obscène, expulsion honteuse pour l'ancienne star de Newcastle et d'Al-Ahly

Après la fin du match entre le Barça et Alavés, le père de Lamine Yamal a lui aussi célébré avec beaucoup d'enthousiasme la performance de son fils, déclarant : « Quelle passe ! De la pure magie, ni plus ni moins ! Vous ne vous en souvenez pas, mais il me rappelle Djalminha. Il était bon, mais il ne jouait pas avec la sélection du Brésil, il restait ici. »

Pour conclure, il a adressé un message au Real Madrid et à l'Atlético Madrid au sujet de la tête du classement, déclarant : « Aujourd'hui, nous allons gagner. Vous ne serez jamais en tête du classement parce que Lamine Yamal est sur le terrain. Allez ! »

Djalminha était l'un des plus grands meneurs de jeu brésiliens des années 1990 et du début des années 2000, réputé pour ses qualités techniques, ses touches de balle singulières et ses passes créatives.

Djalminha, qui a rarement joué avec la sélection brésilienne, a brillé sous le maillot du Deportivo La Corogne, qu'il a rejoint en 1997, avant de poursuivre sa carrière avec le club jusqu'en 2004.

À lire aussi : Mourinho retrouve le stade du Racing après 15 ans, tout a changé sauf le drapeau du Barça !

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google