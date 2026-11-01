Mounir Nasraoui, le père de la star du Barça Lamine Yamal, est réapparu lors de directs sur les réseaux sociaux, au moment même où son fils disputait le match du Barça contre Alavés, samedi, qui s'est soldé par une large victoire catalane 6-1.

Yamal a de nouveau brillé en inscrivant un doublé au Camp Nou face à Alavés, tandis que son père suivait cette performance et y réagissait, partageant ses pensées et ses commentaires devant des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

L'un des éléments les plus marquants qu'il a dévoilés lors de ce direct concernait un détail relatif au nom de son fils, que tout le monde ne connaissait pas, et qui a fait couler beaucoup d'encre.

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Selon ce qu'a publié le site okdiario, Mounir a affirmé avec sérieux que les gens se trompent au sujet du nom de son fils, et qu'il est fier que les noms de famille de Lamine remontent à des origines africaines, et notamment marocaines, déclarant : « Lamine Yamal est son prénom. Quant à ses noms de famille, ce sont Nasraoui Ebana, pour que vous le sachiez. »

Autrement dit, Lamine Yamal, comme beaucoup d'autres, porte un nom composé, bien que nombreux soient désormais ceux qui ne l'appellent que Lamine. Ses deux noms de famille remontent à deux origines différentes au sein du continent africain : d'un côté, le nom Nasraoui vient de son père, originaire du Maroc, tandis que le nom Ebana provient de sa mère, originaire de Guinée équatoriale.

Pourtant, le joueur a décidé de renoncer à ces racines et de représenter l'Espagne sur le plan footballistique, lui qui est né et a vécu toute sa vie à Barcelone. Un choix qui a provoqué des différends avec la sélection marocaine, après que celle-ci a tenté de l'attirer loin de la sélection espagnole pour jouer avec le Maroc.

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Après la fin du match entre le Barça et Alavés, le père de Lamine Yamal a lui aussi célébré avec beaucoup d'enthousiasme la performance de son fils, déclarant : « Quelle passe ! De la pure magie, ni plus ni moins ! Vous ne vous en souvenez pas, mais il me rappelle Djalminha. Il était bon, mais il ne jouait pas avec la sélection du Brésil, il restait ici. »

Pour conclure, il a adressé un message au Real Madrid et à l'Atlético Madrid au sujet de la tête du classement, déclarant : « Aujourd'hui, nous allons gagner. Vous ne serez jamais en tête du classement parce que Lamine Yamal est sur le terrain. Allez ! »

Djalminha était l'un des plus grands meneurs de jeu brésiliens des années 1990 et du début des années 2000, réputé pour ses qualités techniques, ses touches de balle singulières et ses passes créatives.

Djalminha, qui a rarement joué avec la sélection brésilienne, a brillé sous le maillot du Deportivo La Corogne, qu'il a rejoint en 1997, avant de poursuivre sa carrière avec le club jusqu'en 2004.

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