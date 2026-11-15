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Une des stars de Liverpool fait l'objet de critiques en raison de son niveau avec le club, mais la situation est totalement différente lorsqu'il s'agit de la sélection allemande, où il bénéficie d'un intérêt exceptionnel. En effet, le journaliste Christian Falk a révélé des détails inattendus concernant la relation entre le joueur et l'entraîneur Jürgen Klopp.

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Wirtz (23 ans) connaît une progression sur la scène internationale sous la houlette de Klopp (59 ans), après avoir fait l'objet de critiques répétées en Angleterre en raison de ses performances avec Liverpool, alors qu'il continue d'afficher un rendement remarquable lorsqu'il porte le maillot de la sélection allemande. L'émission « Lage der Liga » sur la chaîne « Bild » a abordé certains aspects de sa relation avec le technicien allemand, ainsi que des analyses techniques de son talent.

L'émission a reçu Joachim Löw, ancien sélectionneur de l'Allemagne et sacré champion du monde en 2014, aux côtés du rédacteur en chef football de « Bild » Christian Falk, du rédacteur en chef adjoint Walter Martin Straten et du présentateur de l'émission Philipp Thiel.

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Löw est revenu sur la première fois où il a convoqué Wirtz en sélection allemande, en mars 2021, précisant qu'il avait alors 17 ans et qu'il était évident que le joueur possédait un potentiel exceptionnel lui permettant de devenir l'une des grandes stars du football s'il poursuivait sa progression au même rythme. Il a également souligné que Jamal Musiala avait rejoint la sélection pour la première fois à la même période, avant l'Euro 2021, dans le cadre d'une liste élargie, tandis que Wirtz n'a pas participé au tournoi.

Löw a expliqué qu'il avait remarqué dès cette époque la capacité exceptionnelle de Wirtz à comprendre les espaces et à se déplacer sur le terrain, doté d'une vision remarquable du placement et de la prise de décision. Il a affirmé que ces qualités en faisaient un joueur différent, puisque ses aptitudes ne se limitent pas à ce qu'il offre lorsque le ballon est dans ses pieds, mais s'étendent à ses déplacements permanents sans ballon, qui offrent à son équipe des solutions offensives supplémentaires.

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L'ancien sélectionneur de l'Allemagne a ajouté que ce qui distingue particulièrement Wirtz, c'est qu'il est l'un des meilleurs joueurs dans les déplacements sans ballon, en plus de ses qualités techniques, de ses idées créatives et de sa capacité à manier le ballon. Il a souligné que ses appels en profondeur créent de grands espaces dans la défense adverse, ce qui offre à ses coéquipiers des occasions d'exploiter les brèches que laisse son mouvement permanent.

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En évoquant sa relation avec Klopp, Christian Falk a révélé des détails sur l'intérêt que porte le technicien allemand au développement de Wirtz, affirmant que le joueur sera l'un des éléments essentiels de ses plans, et que Klopp place une grande confiance en lui et s'emploie à le guider directement, au point qu'il assure son coaching de manière informelle durant la période actuelle.

Falk a expliqué que Klopp suit régulièrement les matchs de Liverpool, en raison de son lien passé avec le club, et qu'il veille à communiquer avec Wirtz par messages écrits et appels téléphoniques après chaque rencontre de l'équipe. Il a ajouté avoir reçu des informations de l'intérieur de Liverpool indiquant que Klopp parle davantage au joueur que ne le fait l'entraîneur présent avec lui au club, Andoni Iraola, en référence à l'ampleur du rôle qu'il lui réserve au sein de son projet.

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Falk a poursuivi en expliquant que Wirtz afficherait de meilleures performances avec Liverpool s'il obtenait davantage de responsabilités au sein de l'équipe, estimant que Klopp lui accorde déjà cette confiance et cet espace, ce qui se reflète dans sa manière de le traiter et de le guider en permanence. Les propos du journaliste allemand traduisent la conviction que le rôle attendu de Wirtz dans le système de Klopp dépasse le simple fait de s'appuyer sur lui sur le terrain, pour inclure l'octroi d'une plus grande responsabilité dans la conduite de son système de jeu et dans le fait de faire la différence.

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