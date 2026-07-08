Le Parlement européen a poursuivi son offensive contre le Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), à la suite des récents événements liés à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La polémique a enflé lorsque la FIFA a levé la suspension automatique de l’attaquant américain Folarin Balogun, après son carton rouge face à la Bosnie en seizièmes de finale.

L’attaquant a ainsi pris part au huitième de finale face à la Belgique, malgré les protestations des fédérations belge et européenne, sans pouvoir empêcher une défaite (1-4) particulièrement nette.

Selon le site « The Athletic », 72 députés européens ont écrit aux présidents des 27 fédérations nationales rattachées à l’UEFA pour réclamer l’ouverture d’une enquête sur Infantino au sujet de cet incident.

Ce n’est pas la première fois que l’institution s’en prend au dirigeant suisse : le 29 juin dernier, 50 de ses membres avaient déjà saisi la FIFA pour réclamer une enquête après la remise par Infantino du Prix de la paix de la FIFA au président américain Donald Trump.

Les eurodéputés estiment qu’Infantino a violé le principe de neutralité politique sur lequel repose la FIFA, d’autant que Trump a lui-même admis avoir contacté le dirigeant pour que la suspension de Balogun soit réexaminée.

Rappelons qu’Infantino s’est défendu à plusieurs reprises, affirmant que les instances de la FIFA chargées d’examiner ces plaintes sont totalement indépendantes et niant toute ingérence politique dans les décisions.