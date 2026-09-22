La jeune star de Cologne, Saïd El Mala, a rejoint la sélection allemande A pour la deuxième fois de sa carrière, et espère désormais disputer sa première apparition internationale, sous la direction du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp.

El Mala a décrit l'appel téléphonique lors duquel Klopp l'a convoqué en sélection comme ayant été « court et bref ».

Le joueur de 20 ans a révélé qu'il se trouvait dans l'avion au moment de sa convocation, précisant qu'il avait envoyé un message écrit dans lequel il promettait à Klopp de le rappeler dès l'atterrissage.

Le site du magazine allemand Kicker a rapporté les propos d'El Mala à la radio de Cologne ce mardi, où il a déclaré : « L'appel a été court et bref. Il (Klopp) recevait beaucoup d'appels à ce moment-là, et de nombreux joueurs le rappelaient. »

El Mala a expliqué ce qu'il avait ressenti pendant l'appel de Klopp : « J'étais nerveux, mais la nervosité disparaît au bout de dix secondes. C'est un entraîneur qui conquiert les cœurs par sa bonne humeur, et ensuite on n'est plus nerveux. »

Il a ajouté que Klopp lui avait promis un échange plus approfondi : « Il m'a dit : quand tu arriveras, nous reparlerons tranquillement. »

Le joueur, qui a récemment prolongé son contrat avec Cologne jusqu'en 2031, considère que sa nouvelle convocation constitue une confirmation de ses performances.

El Mala a déclaré : « J'apprécie vraiment cette convocation. Cela signifie qu'il (Klopp) a vu quelque chose qui lui a plu chez moi. »

Il a ajouté : « Bien sûr, il y a des aspects que je dois développer. Il le sait, et moi aussi. Mais j'ai une occasion de montrer mes capacités, et je vais en profiter pleinement. »

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El Mala avait rejoint la sélection allemande en novembre 2025, avec l'ancien entraîneur Julian Nagelsmann, mais il n'avait pas pris part au match contre le Luxembourg à l'époque, et avait été renvoyé vers la sélection des moins de 21 ans. Plus surprenant encore, Nagelsmann l'avait ensuite écarté de la liste pour la Coupe du monde 2026, malgré une saison remarquable en championnat d'Allemagne (13 buts et 5 passes décisives), ce qui l'avait poussé à exprimer sa déception à plusieurs reprises.

La donne a rapidement changé avec l'arrivée de Klopp, puisque « Sky Sports » a indiqué qu'il « prévoit fermement » de faire jouer El Mala lors des matchs contre la Serbie et la Grèce dans le cadre de la Ligue des nations européenne.

La sélection allemande entame l'ère Klopp par un affrontement contre les Pays-Bas jeudi prochain au stade Johan Cruyff, dans le cadre de la première journée de la première voie de la Ligue des nations européenne, puis affrontera la Grèce et la Serbie dans cet ordre, les 27 septembre et 1er octobre.

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