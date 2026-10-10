Le gardien de 40 ans avait reçu, immédiatement après le dégagement, une passe en retrait apparemment anodine de Luis Diaz, avant de pousser légèrement trop loin son ballon et de toucher dans le dos Robin Fellhauer, arrivé à toute vitesse, en tentant de l’éliminer d’un petit lob un peu trop nonchalant. De là, le ballon a rebondi dans la course du joueur d’Augsbourg, qui l’a ensuite tranquillement poussé dans le but vide.

Lorsque le ballon a franchi la ligne, l’horloge du tableau d’affichage n’indiquait que huit secondes. Le journal Bild fait toutefois état de 8,4 secondes chronométrées à la main. Fellhauer a ainsi inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Le record était auparavant détenu par Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) et Kevin Volland (TSG Hoffenheim), avec neuf secondes chacun.

« C’est évidemment dommage. Nous aurions souhaité un autre début », a déclaré l’entraîneur du Bayern Vincent Kompany au sujet de la bévue de Neuer. « La réaction est la chose la plus importante. Ce qui s’est passé, tu ne peux plus le changer. »

Neuer a « commis une erreur, mal contrôlé le ballon, puis il a voulu s’en sortir et l’a fait de manière trop risquée », a analysé le directeur sportif Max Eberl au sujet de la bévue de son gardien.

Selon toute vraisemblance, Neuer dispute la dernière saison de sa carrière. Ces dernières semaines et ces derniers mois, il avait régulièrement laissé entendre qu’il prendrait sa retraite. Sa succession à la place de numéro un de longue date devrait être assurée par Jonas Urbig, qui, comme lors de l’exercice précédent, devrait bénéficier d’un temps de jeu régulier afin de lui faciliter la transition.

Neuer doit, selon Kompany, « comme il l’a toujours fait dans sa carrière, continuer à montrer à quel point il est bon. Mais nous avons aussi eu l’occasion, de l’autre côté, de décider le match. »

Entre-temps, Ismael Saibari a égalisé pour le Bayern (55e), avant que Neuer n’ait lui aussi l’air au moins malheureux sur le nouveau retard au score. Il n’a repoussé qu’insuffisamment une frappe du défenseur Calvin Brackelmann, ce qui a laissé Rodrigo Ribeiro conclure facilement et inscrire le 2-1 sur un ballon repoussé (64e). Parce que Nathaniel Brown était au rendez-vous à la 81e minute, la rencontre s’est terminée sur le score de 2-2.

Bundesliga : les buts les plus rapides de l’histoire