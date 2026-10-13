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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Il l'a qualifié de tricheur » : vive altercation entre Donnarumma et un supporter de Liverpool

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
G. Donnarumma
Angleterre
Italie

Après la victoire de City sur Liverpool

Les heures qui ont suivi la large victoire de Manchester City face à Liverpool (3-0), dimanche en Premier League, ont été marquées par une altercation entre l'Italien Gianluigi Donnarumma, gardien des Citizens, et un supporter de Liverpool, après que ce dernier a qualifié le portier de « tricheur » alors qu'il regagnait les vestiaires.

L'incident s'est produit dans l'atmosphère électrique vécue par Manchester City tout au long de la rencontre disputée à Anfield, où l'équipe a été accueillie avec hostilité par les supporters de Liverpool, qui ont sifflé et déployé des banderoles de protestation pour exprimer leur colère à propos de l'affaire liée aux accusations financières visant le club anglais.

Les réactions du public ne se sont pas limitées au déroulement du match, puisque les joueurs de Manchester City ont été hués dès leur apparition sur la pelouse pour l'échauffement, au milieu de chants qualifiés d'hostiles, alors que se poursuit la polémique entourant l'accusation portée contre le club pour 115 infractions aux règles financières de la Premier League.

Ce dossier financier est devenu un nouveau foyer de tension entre Manchester City et ses rivaux, les critiques à l'encontre du club s'étant intensifiées, alors qu'aucun verdict définitif n'a encore été rendu dans cette affaire et qu'aucune sanction officielle ne lui a été infligée concernant ces accusations.

Dans ce climat tendu, l'altercation entre Donnarumma et le supporter est venue ajouter un nouveau chapitre à l'ambiance de cette confrontation, dont les répercussions ne se sont pas limitées à la victoire de Manchester City sur le score de 3-0 sur le terrain, mais se sont étendues aux tribunes et aux couloirs menant aux vestiaires, sur fond de polémique persistante autour du dossier financier du club.

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