Il l’a qualifié de « honteux »… Hossam Hassan saisit la justice pour répondre au dirigeant du Zamalek

Alors que le football égyptien retient son souffle avant le 16^e de finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Australie, une nouvelle polémique éclate autour du sélectionneur des « Pharaons », Hossam Hassan. Ce dernier a décidé de saisir la justice pour répondre à des propos controversés tenus par l’écrivain et scénariste Medhat Al-Adl.

Son avocat, Achraf Abdelaziz, a déposé une plainte auprès du Conseil suprême de régulation des médias et une dénonciation auprès du procureur général. et « un entraîneur de second ordre », tout en critiquant ses choix techniques et en minimisant les résultats obtenus par les Pharaons dans la compétition.

Le Conseil suprême de régulation des médias a transmis le dossier à sa commission des plaintes, dirigée par le journaliste Essam Al-Amir, qui a décidé de convoquer le responsable du compte Facebook vérifié de Medhat Al-Adl afin d’élucider les circonstances de l’affaire et de prendre les mesures appropriées conformément à la loi sur la régulation de la presse et des médias.

Les propos d’Adl, connu pour son soutien inconditionnel au club de Zamalek et son siège au sein de la commission d’investissement du club, ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, certains estimant qu’il avait franchi la ligne entre critique sportive et attaque personnelle.

Bien qu’Al-Adl ait rapidement présenté des excuses publiques, affirmant son grand respect pour Hossam Hassan et le qualifiant de « plus grand attaquant de l’histoire de l’Égypte », il a ensuite précisé que ses excuses ne concernaient que les termes employés, et non son opinion sur les performances de l’équipe nationale et les choix de son staff technique, réaffirmant ainsi qu’il maintenait ses critiques.

Cette polémique éclate alors que la sélection égyptienne vit un moment d’optimisme après s’être qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, grâce à une deuxième place dans le groupe 7 (cinq points) obtenue après deux matchs nuls contre la Belgique et l’Iran, et une victoire face à la Nouvelle-Zélande.

Depuis l’annonce de la liste des 23, le sélectionneur fait face à une vague de critiques, notamment de la part de certains membres du Zamalek, en raison de l’exclusion de Mostafa Mohamed. Il a répondu à plusieurs reprises en assurant que ses choix étaient dictés uniquement par des considérations techniques, sans aucun favoritisme.