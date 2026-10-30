Le club saoudien d'Al-Ahli a reçu un coup de poignard inattendu de la part de son jeune talent, lors du petit Clasico face à Al-Shabab en Roshn League.

Al-Ahli s'est rendu ce vendredi sur la pelouse du SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour affronter Al-Shabab lors de la douzième journée de la Roshn League.

Après seulement 66 secondes, l'attaquant brésilien Ricardo Mathias a réussi à ouvrir le score pour Al-Shabab, après avoir profité d'une erreur de Rayan Hamed, le défenseur d'Al-Ahli, pour lui subtiliser le ballon et le loger dans les filets d'Abderrahmane Al-Sanbi.

Toutefois, l'attaquant brésilien a refusé de célébrer ce but, d'autant plus qu'il a été inscrit dans les filets de son club d'origine, Al-Ahli, qu'il a quitté en prêt pour rejoindre Al-Shabab lors du dernier mercato estival.

Ce but est devenu le troisième inscrit par Mathias avec Al-Shabab cette saison, alors qu'il ne dispute que son cinquième match, en plus d'avoir délivré une autre passe décisive.

Le joueur de 20 ans avait rejoint Al-Ahli lors du dernier mercato hivernal, en provenance de l'Internacional brésilien, mais il n'a disputé que 6 matches avec l'équipe première, sans inscrire le moindre but.

Selon le réseau de statistiques « Opta », ce but est devenu le cinquième plus rapide d'Al-Shabab dans l'histoire de ses participations au championnat professionnel saoudien, depuis la saison 2011-2012.

Ce but est également devenu le plus rapide d'Al-Shabab en Roshn League, depuis le but de l'attaquant nigérian Odion Ighalo dans les filets d'Al-Hilal, après 62 secondes, en septembre 2021.

Le brio de Ricardo Mathias ne s'est pas arrêté à cette action, puisqu'il a provoqué l'expulsion d'Abderrahmane Al-Sanbi, le gardien d'Al-Ahli, à la 22e minute du match.

À la 22e minute du match, Mathias s'est retrouvé seul face au but d'Abderrahmane Al-Sanbi depuis le milieu de terrain, poussant le gardien d'Al-Ahli à sortir de sa cage.

Mathias a frappé le ballon directement vers le but, et Al-Sanbi a tenté de l'arrêter de la main, bien qu'il fût en dehors de la surface de réparation, ce qui a conduit l'arbitre du match à lui brandir le carton rouge.

L'entraîneur néerlandais a été contraint de faire entrer le jeune gardien Abdallah Abdou, aux dépens du défenseur Rayan Hamed, qui avait provoqué le premier but inscrit par l'attaquant brésilien Ricardo Mathias.

Dès son premier ballon, Abdallah Abdou a encaissé le deuxième but dans les filets d'Al-Ahli, par l'intermédiaire de l'ailier belge Yannick Carrasco, qui a tiré le coup franc obtenu par Al-Shabab à la suite de la faute fatale d'Al-Sanbi.

L'attaquant brésilien a poursuivi sur sa lancée, après avoir obtenu un penalty, transformé par l'attaquant colombien Roger Martínez pour le troisième but d'Al-Shabab à la 37e minute.