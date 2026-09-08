Il l'a mis en garde contre un adversaire : un ancien joueur du Barça affirme que c'est l'année de l'équipe de Flick

Le Barça attend avec impatience le début de son parcours européen cette saison, nourrissant de grands espoirs de retrouver son rang parmi les grands du continent, après avoir réussi à construire un projet plus stable sous la direction de Hansi Flick.

Le Barça entame son parcours en Ligue des champions 2026-27 par un duel face au club néerlandais du Feyenoord, demain mercredi, lors des premiers matches de la phase de ligue.

Plusieurs anciennes stars du Barça ont commencé à désigner leurs favoris pour aller loin dans la compétition, et Ivan Rakitić avait un avis bien tranché au sujet du club catalan.

Ivan Rakitić a affirmé que le Barça possède tous les atouts pour aller loin en Ligue des champions cette saison, estimant que l'équipe est désormais prête à réaliser le saut qu'elle attend depuis des années, à la faveur de la stabilité que connaît le projet sous la direction de Hansi Flick.

L'ancien joueur du Barça a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Sport d'après la chaîne « Sky Sport » : « Je pense que ce sera l'année du Barça », saluant la qualité de l'équipe et le mélange de jeunesse et d'expérience qu'elle possède, ainsi que le développement continu du projet sportif.

Une mise en garde contre le Paris Saint-Germain : Rakitić fait confiance à Flick

Rakitić a fait l'éloge de l'entraîneur allemand, assurant que les choses se passent bien au sein du Barça, et a déclaré : « Il est évident que tout se passe bien avec Hansi. Flick est un entraîneur formidable. »

Le joueur croate estime que le Barça est capable de retrouver son rang parmi les grands d'Europe.

Malgré sa préférence pour le Barça, Rakitić a mis en garde contre la puissance du Paris Saint-Germain, qui aspire à décrocher le titre pour la troisième saison consécutive.

Il a déclaré : « Bien sûr qu'il faut surveiller le Paris Saint-Germain, il possède un potentiel énorme, même s'il n'est pas à son meilleur niveau lors des premiers matches de la saison. Je suis certain qu'il retrouvera son meilleur niveau au fil de la compétition. »

Le Bayern et le Real Madrid dans le tableau

Rakitić a ajouté le Bayern Munich et le Real Madrid à la liste des candidats pour atteindre les dernières phases, aux côtés des clubs de Premier League.

Il a déclaré : « Il est normal que le Bayern Munich et le Real Madrid soient eux aussi présents dans les derniers matches de la Ligue des champions. Et on ne peut pas oublier les clubs de la Premier League. Ce sera assurément une édition particulière de la Ligue des champions, et la concurrence sera très relevée. »

Rakitić sait bien ce que signifie remporter la Ligue des champions avec le Barça, lui qui faisait partie de l'équipe qui a battu la Juventus 3-1 en finale en 2015, inscrivant le deuxième but du club catalan.

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