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Kompany OliseGetty Images
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« Il l’a en lui ! » Pourquoi Vincent Kompany n’a pas fait de Michael Olise un joueur de classe mondiale au Bayern Munich

Bundesliga
Bayern Munich
M. Olise
V. Kompany

Vincent Kompany ne veut pas surestimer sa propre part dans l’ascension fulgurante du Français Michael Olise vers le statut de joueur de classe mondiale.

« Je crois qu’un joueur avec un talent comme Michael Olise y parvient toujours, il serait toujours l’un des meilleurs joueurs », a déclaré l’entraîneur du FC Bayern dans un entretien accordé à RTL/Sky Sport.

Kompany s’enthousiasme pour sa star offensive, qui enchante aussi Zinedine Zidane en équipe de France. « La manière dont il a toujours le regard porté sur quelque chose que les autres ne voient peut-être pas, et cela aussi à l’entraînement. Cela fait que ce garçon est déjà devenu tout simplement un joueur particulier dans le football mondial », a déclaré Kompany.

La mission du staff technique du FC Bayern est de guider à l’entraînement des joueurs comme Olise (24 ans), de les motiver et de leur montrer « les prochaines étapes ». « C’est le rôle que nous jouons », a déclaré Kompany, mais « faire d’un joueur un joueur mondial, c’est impossible, il l’a en lui ».

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