« Je crois qu’un joueur avec un talent comme Michael Olise y parvient toujours, il serait toujours l’un des meilleurs joueurs », a déclaré l’entraîneur du FC Bayern dans un entretien accordé à RTL/Sky Sport.

Kompany s’enthousiasme pour sa star offensive, qui enchante aussi Zinedine Zidane en équipe de France. « La manière dont il a toujours le regard porté sur quelque chose que les autres ne voient peut-être pas, et cela aussi à l’entraînement. Cela fait que ce garçon est déjà devenu tout simplement un joueur particulier dans le football mondial », a déclaré Kompany.

La mission du staff technique du FC Bayern est de guider à l’entraînement des joueurs comme Olise (24 ans), de les motiver et de leur montrer « les prochaines étapes ». « C’est le rôle que nous jouons », a déclaré Kompany, mais « faire d’un joueur un joueur mondial, c’est impossible, il l’a en lui ».