Javier Tebas, le président de la Liga, a tenu des propos surprenants au sujet du Paris Saint-Germain, un club qui a toujours été la cible des critiques du responsable espagnol.

Après des années passées à critiquer le Paris Saint-Germain et son modèle économique, le président de la Liga a cette fois salué le club parisien.

Alors qu'il se trouvait à Monaco pour assister au salon « Sportel », un événement dédié à l'industrie du sport, le journal « L'Équipe » l'a interrogé sur l'évolution du Paris Saint-Germain, dont il a longtemps critiqué les dépenses ainsi que le modèle économique et administratif.

Tebas a reconnu qu'un progrès important avait eu lieu dans la gestion du club parisien, déclarant : « Leurs recettes et leurs dépenses sont désormais bien plus équilibrées, ce qui n'était pas le cas auparavant. »

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Il a poursuivi : « Ils sont enfin sur la bonne voie, celle que nous espérions. »

Il s'agit de propos surprenants de la part d'un homme qui a toujours vivement critiqué les investissements des propriétaires qataris.

Pour autant, Javier Tebas ne donne pas carte blanche au club parisien. Tout en se félicitant de cette évolution, le président de la Liga espère que le club français maintiendra cette nouvelle discipline sur le long terme, ajoutant : « J'espère que le Paris Saint-Germain poursuivra sur cette voie sans que la situation ne se dégrade à nouveau. »

Ces déclarations représentent un tournant dans la relation entre le président de la Liga et le champion de France, qui a longtemps été la cible de ses critiques concernant son respect des règles économiques du football européen.

Après avoir essuyé de sévères critiques pour son modèle déséquilibré, le Paris Saint-Germain semble enfin répondre aux exigences du président de la Liga.