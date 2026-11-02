« Il l'a accusé de simuler, puis les ligaments croisés l'ont terrassé ! » : les moqueries de Mourinho envers Mancini se retournent contre lui

Le Racing Santander a reçu un coup dur avec la confirmation de la blessure de son capitaine Álvaro Mantilla, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, lors de la rencontre face au Real Madrid au stade « El Sardinero », un match dont les échos ne se sont pas limités au penalty controversé accordé en faveur de Kylian Mbappé, mais se sont étendus au geste de José Mourinho à l'égard du défenseur espagnol pendant qu'il recevait des soins sur le terrain.

Mantilla a été contraint de quitter la rencontre au cours de la première mi-temps, après avoir subi une violente blessure au genou, avant que les examens médicaux auxquels il s'est soumis ce matin n'en révèlent la gravité et ne confirment une rupture du ligament croisé antérieur.

Le Racing a annoncé, via ses canaux officiels, que le joueur sera opéré dans les prochains jours, assurant dans le même temps que son rôle au sein de l'équipe ne sera pas affecté par son absence des terrains, en tant que l'un des leaders du vestiaire et l'un des éléments importants du groupe lors de la saison 2026-2027.

Mais la blessure n'a pas été le seul sujet de polémique, après que les images diffusées pendant le match ont montré Mourinho exécutant le célèbre geste du « plongeon dans la piscine », un geste largement interprété comme une mise en doute de la réalité des douleurs de Mantilla, laissant entendre qu'il simulait sa blessure ou exagérait sa réaction.

Les critiques adressées à l'entraîneur portugais se sont accentuées après que le capitaine du Racing, quelques instants après ce geste, a été contraint de quitter le terrain, touché par une blessure manifeste au genou, au milieu de confirmations ultérieures de la gravité de son état. Les détracteurs de Mourinho ont également souligné que Mantilla ne réclamait pas un penalty et ne protestait pas contre une décision arbitrale, mais recevait des soins en raison de ses douleurs.

Ce geste a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, des observateurs l'ayant qualifié d'inconvenant et d'antisportif, estimant que mettre en doute la souffrance d'un joueur blessé dépassait les limites de la compétition sur le terrain, en particulier après que l'ampleur de la blessure est apparue clairement par la suite.

La scène a rappelé des épisodes polémiques antérieurs associés à Mourinho, parmi lesquels l'épisode où il a mis son doigt dans l'œil de Tito Vilanova, alors entraîneur adjoint du Barça, ainsi que son fameux différend avec Lionel Messi en 2006, lorsqu'il était l'entraîneur de Chelsea.

En février de cette année-là, après l'expulsion d'Asier del Horno à la suite de son intervention violente sur Messi, qui avait alors 18 ans, Mourinho avait accusé la star argentine d'exagérer sa réaction et de tenter d'influencer l'arbitre pour provoquer l'expulsion du défenseur espagnol, dans un épisode associé à l'époque aux critiques de l'entraîneur à l'encontre de ce qu'il considérait comme du « théâtre » de la part du joueur.