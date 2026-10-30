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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a assumé l’entière responsabilité du faible temps de jeu d’Estevao Willian, vivement remis en question par les supporters. Avant le choc de samedi face à Manchester United, Alonso a écarté les spéculations sur un prêt, affirmant que le jeune prodige restait au cœur de ses projets à long terme.

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Alonso répond aux questions croissantes sur le temps de jeu d’Estevao

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a été assailli de questions au sujet du jeune talent Estevao Willian avant le choc de Premier League de samedi face à Manchester United. Le Brésilien de 19 ans est resté sur le banc lors de la défaite de mercredi contre Liverpool, suscitant la frustration des supporters de Chelsea.

Malgré le faible temps de jeu d’Estevao ces dernières semaines, Alonso a réaffirmé sa confiance inébranlable dans la progression de l’attaquant.

L’Espagnol a insisté sur le fait que la profondeur de son effectif et le contexte des matches avaient dicté ses récents choix tactiques.

Alonso assume l’entière responsabilité de la frustration du joueur

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Alonso a reconnu qu’Estevao souhaitait naturellement jouer, tout en assumant la responsabilité de son temps de jeu limité. « Oui, bien sûr, il jouera. La saison est longue et chacun aura ses moments », a déclaré Alonso.

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« Ce n’est un secret pour personne que tous les joueurs veulent être sur le terrain, qu’ils veulent jouer. Quand l’un d’eux n’a pas eu assez de minutes en raison de mes décisions, je dois assumer la responsabilité du fait qu’il ne soit pas aussi heureux qu’il pourrait l’être. »

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« Nous n’en sommes encore qu’au début de la saison, mais il sera là », a ajouté l’entraîneur.

L’entraîneur de Chelsea écarte un prêt en janvier

Alonso a fermement écarté l’idée d’un prêt d’Estevao lors du mercato de janvier pour lui permettre de jouer régulièrement en équipe première. « Non, il n’y a aucune discussion à ce sujet », a-t-il affirmé sans équivoque.

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« Oui, ce n’est pas une question d’attitude. Cela tient au contexte des matches, au début de saison, et c’est un garçon formidable. Il veut vraiment s’adapter après sa première année de blessure, mais nous ne sommes encore qu’en octobre et il sera important. »

« Nous discutons et essayons de partager nos points de vue... L’initiative vient de moi parce qu’il est jeune et que je dois l’associer à la discussion », a-t-il expliqué.

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Estevao espère jouer contre Manchester United

Estevao espère entrer en jeu lorsque Chelsea recevra Manchester United à Stamford Bridge, samedi en début de journée.

Alonso attend de chaque membre de son effectif qu’il soit prêt à saisir toute occasion de jouer liée à ses choix tactiques.

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Chelsea entend rebondir immédiatement après deux revers consécutifs sur la scène nationale.