« Il joue à la moitié de son potentiel » : l'histoire entre De Bruyne et Naples prendra-t-elle fin en janvier ?

Le calvaire de Kevin De Bruyne se poursuit à Naples après son penalty manqué lors du dernier match face à Venise, qui a privé l'équipe du nul et aggravé sa crise, puisqu'elle s'est inclinée 1-0.

L'aventure de la star belge avec Naples fait désormais l'objet d'interrogations, au milieu d'appels à clarifier sa situation d'une manière qui préserve les intérêts du club.

Massimo Ugolini, journaliste de « Sky Sport Italia », a remis en question le degré d'implication de la star belge dans son expérience avec Naples, estimant que sa situation nécessite une clarification rapide, même si cela implique de prendre une décision à son sujet en janvier prochain.

Ugolini a écrit sur Sky Sport Insider, selon ce qu'a rapporté le site Il Napolista : « Au-delà du penalty manqué, De Bruyne ne donne pas l'impression de quelqu'un qui estime avoir pris la bonne décision en venant à Naples. »

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Et d'ajouter : « C'est une chose qu'il faut clarifier rapidement, même en janvier, chacun, et en premier lieu le joueur belge, devant assumer la responsabilité d'une décision qui protège les intérêts du club. Cela n'a aucun sens de conserver un joueur de sa valeur alors qu'il ne donne que la moitié de son énergie. »

De Bruyne est entré en jeu comme remplaçant lors de la défaite de Naples face à Venise sur le score d'un but à zéro, samedi, et a manqué un penalty repoussé par le gardien Filip Stankovic, et ce après être entré en conflit avec l'entraîneur Massimiliano Allegri lors de la défaite 3-1 face à Villarreal en Ligue des champions la semaine dernière.

Ugolini n'a pas limité les problèmes de Naples au joueur belge, mais a énuméré d'autres raisons, parmi lesquelles « un mercato estival quasi inexistant, un groupe épuisé, une série de blessures, un large mécontentement parmi les joueurs dont les contrats approchent de leur terme, et des choix parfois peu convaincants de la part de l'entraîneur », selon ce qu'a rapporté Football Italia.

Il a également abordé la position du président du club, Aurelio De Laurentiis, déclarant : « Le silence du président n'a pas encore fait de bruit. C'est peut-être le signe qu'ils ne veulent pas répéter les erreurs d'il y a trois ans. » Naples avait connu trois entraîneurs au cours de la saison 2023-2024, qu'il avait terminée à la dixième place, bien qu'il l'eût entamée en tant que tenant du titre de la Serie A.

Naples accueille Bodø/Glimt, mardi, avant de recevoir la Roma, samedi, lors de deux rencontres qui interviennent au milieu d'interrogations croissantes sur les performances de l'équipe et l'avenir de l'entraîneur Allegri.