Des rapports médiatiques ont révélé les joueurs pour lesquels le journaliste saoudien a voté dans ses choix pour les lauréats du Ballon d'Or du meilleur joueur du monde pour l'année 2026.

Le magazine français « France Football » a organisé la cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or 2026 dans la capitale britannique, Londres, aux premières heures de la matinée d'avant-hier mardi, un événement qui a vu le sacre de l'attaquant anglais Harry Kane.

Le sacre de l'attaquant du Bayern Munich est intervenu après qu'il a obtenu le plus grand nombre de points, sur la base du vote de 100 journalistes à travers le monde, représentant les 100 pays les mieux classés par la Fédération internationale de football association, la « FIFA ».

Parmi ces journalistes, le nom du journaliste saoudien Khaled Al-Arafa s'est distingué, puisqu'il a voté pour le prix pour la quatrième année consécutive, selon ce qu'a révélé le journaliste Mohammed Al-Khamis, dans l'émission « Fi 90 », sur les chaînes sportives saoudiennes.

Al-Khamis a affirmé qu'Al-Arafa a accordé son premier vote à Harry Kane pour remporter le prix cette année, tandis que le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, est arrivé deuxième, et l'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, en troisième position.

Le journaliste saoudien n'a accordé son vote ni au Sénégalais Sadio Mané, la star d'Al-Nassr, ni au Mexicain Julián Quiñones, l'attaquant d'Al-Qadisiya, qui représentaient tous deux la Roshn Saudi League dans la liste initiale composée de 30 joueurs.

Il convient de rappeler que Mané et Quiñones sont arrivés aux deux dernières places du classement du Ballon d'Or pour l'année 2026, soit la pire position de l'histoire de la star sénégalaise, qui avait déjà obtenu la deuxième place en 2022.