Selon le Telegraph, le club espagnol de première division a désormais soumis une offre de contrat officielle au joueur offensif. Getafe souhaiterait recruter Sancho, actuellement sans club, jusqu'à la fin de la saison.

L'Anglais serait tout à fait disposé à accepter cette offre, même s'il devrait consentir à une baisse de salaire considérable. Alors qu'il gagnait près de 300 000 euros par semaine à Manchester United, où son contrat a expiré fin juin, celui proposé par Getafe ne lui rapporterait qu'environ 12 000 euros par semaine, selon le Telegraph, soit à peu près 25 fois moins.

Getafe est considéré depuis plusieurs semaines comme la destination la plus probable de Sancho. Mais outre la question salariale, un autre point décisif reste à éclaircir au préalable. L'entraîneur de Getafe, Jose Bordalas, souhaiterait certes vivement intégrer l'ancien joueur de Dortmund à son effectif, mais nul ne sait combien de temps il restera lui-même en poste.

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Après un début de saison décevant, avec seulement neuf points pris lors des neuf premières journées de Liga (Getafe occupe actuellement la 16e place), et une seule victoire sur ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues, Bordalas ne ferait plus l'unanimité. Si l'entraîneur de 62 ans venait à être limogé, il faudrait évidemment d'abord déterminer si son successeur aurait une place pour Sancho.

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Depuis son départ de Dortmund en 2021, les choses n'ont que rarement bien tourné pour l'ancien joueur du BVB. United avait déboursé 85 millions d'euros pour recruter le dribbleur, mais Sancho n'a jamais répondu aux grandes attentes placées en lui à Old Trafford. Ces dernières années, il n'a véritablement convaincu que lors de son retour en prêt à Dortmund pour six mois, pendant la seconde moitié de la saison 2023/24.

Sans avenir à United, Sancho a ensuite été prêté en Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Mais il n'a réussi à relancer sa carrière ni à Chelsea FC ni à Aston Villa. Depuis la fin de la saison dernière, il est sans club. Un nouveau retour au BVB a été évoqué un temps, mais ne s'est finalement pas concrétisé.