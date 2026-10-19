Pour comprendre ce que le Real Saragosse représente pour Ander Herrera, il faut remonter plus de 30 ans en arrière, jusqu’en mai 1995. Le futur international espagnol, alors âgé de cinq ans, était rivé à son téléviseur. Ce mercredi soir-là, le club de son cœur, basé dans cette ville d’environ 700 000 habitants du nord-est de l’Espagne, disputait l’un des plus grands matches de son histoire face à Arsenal, au Parc des Princes, à Paris.

La finale de la Coupe des vainqueurs de coupe se jouait dans la capitale française. Le père d’Ander, Pedro, qui avait lui-même porté le maillot de Saragosse quelques années plus tôt, était au cœur de l’événement en tant que directeur technique. Son fils croisait les doigts depuis la maison et tremblait lorsque les deux équipes, à 1-1, se dirigeaient vers la prolongation.

Une bonne demi-heure plus tard, il se préparait déjà à devoir subir une séance de tirs au but. Mais c’est alors que survint cet instant incroyable, à la 120e minute.

À une quarantaine de mètres du but londonien, le milieu de Saragosse Nayim leva brièvement les yeux et frappa le ballon au rebond en direction du but. Un coup de génie : Nayim avait vu que le gardien d’Arsenal, le légendaire David Seaman, également connu pour quelques actions dignes d’un gag, se tenait un peu trop loin de sa ligne. Le ballon décrivit une longue trajectoire dans le ciel nocturne parisien. Seaman recula en catastrophe, mais ne parvint pas à le toucher suffisamment pour l’empêcher de franchir la ligne. La suite fut une explosion de joie, pour Nayim et ses coéquipiers, dans tout Saragosse et, bien sûr, chez les Herrera.

« Regardez la différence entre le Real Saragosse et Arsenal aujourd’hui. Mais autrefois, nous nous mesurions à ces géants », confiait Herrera il y a quelques semaines à la BBC. Le joueur de 37 ans, qui a notamment passé cinq ans à Manchester United et trois ans au Paris Saint-Germain, où il a disputé les plus grands titres aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde, porte de nouveau le maillot du Real Saragosse depuis l’été. Un retour romantique, qui l’est d’autant plus que Herrera ne touche pas un centime de son club formateur. Il joue gratuitement, par pur amour pour ce club fier, tombé en troisième division espagnole cette saison.

Pourquoi Ander Herrera joue sans salaire pour le Real Saragosse

« Je n’ai pas besoin de contrat. J’ai eu une très belle carrière et j’ai fait attention à mes finances, donc je peux m’offrir ce cadeau : porter ce maillot gratuitement, parce que je veux aider le club, l’équipe, la ville », explique Herrera à propos des raisons de cette décision si particulière. Être présent et apporter son soutien là où sont ses racines, alors que le Real Saragosse traverse peut-être la période la plus difficile de son histoire, lui tient profondément à cœur.

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Et comme la situation financière de Saragosse est plutôt modeste, Herrera renonce à tout salaire. « Je dois énormément à ce club et aux gens qui y sont. Sans le Real Saragosse, je ne serais probablement jamais devenu professionnel », soulignait récemment le milieu axial lors d’un entretien avec la légende de United Rio Ferdinand sur la chaîne YouTube de ce dernier. « Dans cette situation, nous, les supporters, avons la responsabilité d’aider l’équipe », dit celui qui se considère avant tout comme un supporter de Saragosse, et pas seulement comme un joueur. « Je suis fier de ce que j’ai accompli dans le football et, bien sûr, sur le plan financier. Je n’ai donc pas besoin de cet argent. Je voulais jouer gratuitement, aider gratuitement », insiste Herrera, qui avait autrefois, à United et au PSG, des contrats se chiffrant évidemment en millions.

Si Saragosse évolue aujourd’hui en troisième division, la situation était bien différente lorsque Herrera grandissait auprès du club, dont son père fut directeur technique de 1993 à 2012. Dans les années 1990 et 2000, Saragosse était le plus souvent solidement installé en première division et jouait même parfois les premiers rôles en Liga. Le club termina troisième en 1994 et remporta la Coupe du Roi, avant de décrocher l’année suivante cette Coupe des vainqueurs de coupe. D’autres succès en coupe nationale suivirent en 2001 et 2004. En 2000, Saragosse finit à une sensationnelle quatrième place en Liga, devant le Real Madrid et à un seul point du FC Barcelone, alors vice-champion.

Ander Herrera a rejoint le Real Saragosse à 14 ans

Herrera a vécu tout cela enfant puis adolescent, en rêvant de jouer un jour lui-même pour Saragosse. À 14 ans, il a intégré le centre de formation de son club préféré et faisait déjà preuve de fidélité. « J’étais l’un des meilleurs joueurs du centre de formation de Saragosse et j’avais la possibilité de partir ailleurs. Mais je ne voulais pas m’en aller », racontait Herrera à la BBC. La relégation de Saragosse en 2008 l’a certainement attristé, mais elle a naturellement accru ses chances d’intégrer l’équipe première.

Six mois plus tard, il faisait ses débuts chez les professionnels, s’imposait progressivement comme titulaire et contribuait à la remontée immédiate du club. Il trouva ensuite aussi ses marques à l’échelon supérieur, participa à deux maintiens de Saragosse, devint international espagnol des moins de 21 ans et fut, en 2011, l’un des hommes décisifs de la conquête de l’Euro Espoirs. Dans une équipe comptant de futures stars comme David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara ou Juan Mata, Herrera brillait dans un rôle mêlant, comme souvent chez lui, les fonctions de numéro 6, de numéro 8 et de numéro 10. Il ouvrit le score lors de la victoire 2-0 en finale contre la Suisse de Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri.

Il quitta Saragosse cet été-là, franchit une nouvelle étape de sa carrière à l’Athletic Bilbao et atteignit un tel niveau que Manchester United déboursa 36 millions d’euros pour le recruter en 2014. Il disputa près de 200 matches pour le grand club anglais, rejoignit le PSG en 2019 et y joua pendant trois ans aux côtés de mégastars comme Neymar, Kylian Mbappe ou Lionel Messi.

Ander Herrera admiratif de Lionel Messi : « C’était fou »

Avec laquelle de ces trois superstars a-t-il pris le plus de plaisir à jouer ? « Leo, bien sûr », a répondu Herrera à Rio Ferdinand. « Nous ne reverrons jamais quelqu’un comme lui. Pas seulement pendant les matches, mais à chaque entraînement... Je pouvais compter ses pertes de balle à l’entraînement : il y en avait toujours zéro. Dans les toros, il ne devait jamais aller au milieu parce qu’il ne faisait jamais d’erreur. C’était fou », se souvient Herrera à propos de la magie de Messi.

Après son passage à Paris, il avait déjà choisi un retour romantique en rejoignant de nouveau Bilbao en 2022. Arrivé à l’automne de sa carrière, Herrera a ensuite fait les gros titres début 2025 avec un autre transfert particulier. Il a signé aux Boca Juniors, grand club argentin qu’il admire depuis l’enfance. Et cette admiration doit aussi beaucoup au Real Saragosse.

Plus précisément, au travail de son père Pedro comme directeur technique du club de sa ville natale. Enfant, Ander l’a vu faire venir de nombreux joueurs d’Argentine à Saragosse. En 1996, il recruta notamment le futur joueur de Valence Kily Gonzalez, directement en provenance de Boca. « J’ai demandé à mon père pourquoi il faisait venir autant de joueurs argentins. Il m’a répondu : “Ils ne te laissent jamais tomber. Quand les choses deviennent difficiles et prennent une mauvaise tournure, ils assument toujours leurs responsabilités et se battent” », expliquait Herrera il y a quelques années à ESPN à propos de l’origine de son goût pour le football argentin.

Pourquoi Ander Herrera admire aussi Boca Juniors

Et Boca exerçait sur lui une fascination toute particulière. Lors de ses voyages de recrutement en Argentine, son père devait toujours l’appeler depuis la mythique Bombonera pour lui faire entendre l’ambiance du stade de Boca. Peu importait qu’il soit alors généralement au beau milieu de la nuit en Espagne. Cela ne l’empêchait pas non plus d’admirer tout particulièrement une icône de Boca. « Parfois, je restais éveillé jusqu’à deux ou trois heures du matin pour regarder Boca et Juan Roman Riquelme », raconte Herrera avec enthousiasme à propos du légendaire meneur de jeu. « J’étais émerveillé quand il jouait. Il te berce d’un faux sentiment de sécurité, donne l’impression de ralentir le jeu. Puis, soudain, il accélère et, avant même que tu comprennes ce qui se passe, il est déjà trop tard. »

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Herrera a logiquement gagné d’emblée la sympathie des supporters de Boca. Il est resté un an et demi à Buenos Aires et a disputé au total 29 matches officiels, pour un but, avec le club qu’il aime le plus hors d’Europe. Et qu’est-il arrivé à Saragosse au cours des 15 années qui ont suivi le départ de Herrera en 2011 ?

Le Real est resté deux ans de plus en première division. Depuis sa relégation en 2013, il n’a jamais retrouvé la Liga. Une dette colossale pesait déjà sur Saragosse à l’époque de Herrera et les difficultés financières sont devenues une caractéristique du club. Sur le plan sportif, ses efforts pour retrouver l’élite espagnole sont restés vains. En 2018 et en 2020, il a terminé troisième, manquant de très peu la montée directe, sans parvenir non plus à monter par les barrages ces deux années-là.

C’était une sorte de dernier sursaut. Après 2020, Saragosse est devenu de plus en plus une équipe sans relief du milieu de tableau de deuxième division, jusqu’à toucher le fond la saison dernière. Fin mai, après un nul 1-1 sur le terrain de Las Palmas lors de l’avant-dernière journée, le verdict était tombé : Saragosse devait descendre en troisième division.

Le Real Saragosse est toujours dixième du classement historique de la Liga

« La chute d’un géant », titrait Marca. Bien qu’il n’ait plus joué en première division depuis 2013, Saragosse occupe toujours la dixième place du classement historique de la Liga, parfois loin devant des clubs bien établis comme le Celta Vigo, Villarreal, Osasuna ou Getafe.

Face à la chute de leur club, les supporters dirigent avant tout leur colère contre Jorge Mas. Le milliardaire américain, également copropriétaire, avec son frère et David Beckham, de l’Inter Miami, le club de Messi, a investi à Saragosse en 2022. Il en est depuis l’actionnaire majoritaire et le président. Mas a certes déjà considérablement réduit la dette, mais, sur le plan sportif, le club n’a cessé de décliner sous sa direction.

Aujourd’hui, la réalité au stade de la Romareda, en cours de reconstruction parce qu’il doit accueillir des matches de la Coupe du monde 2030 organisée en Espagne, au Portugal et au Maroc, c’est donc la troisième division. « C’était tellement triste pour nous tous », dit Herrera à propos de cette relégation. « Le Real Saragosse a sa place en Europe, devrait se battre pour des trophées et affronter les plus grands clubs d’Espagne et d’Europe. »

Des rêves de montée avec Ander Herrera : le Real Saragosse a bien démarré en troisième division

Mi-juillet, l’ancien joueur du PSG est revenu à Saragosse sous les acclamations et a signé pour un an. Fin août, lors de l’ouverture de la saison, il a porté pour la première fois depuis plus de 15 ans le maillot du club qu’il aime tant, avec le brassard de capitaine. Si ces retrouvailles se sont soldées par une défaite 2-0 sur le terrain du Gimnastic de Tarragona, Saragosse a engrangé pas moins de 17 points lors des sept matches suivants. Herrera n’a toutefois pu participer qu’à trois d’entre eux, des problèmes de blessures l’ayant tenu à l’écart pendant un mois. Dimanche, il a fait son retour lors du nul 0-0 à Murcie, en entrant en jeu à un peu plus de 20 minutes de la fin.

Avec ou sans Herrera, les résultats sont donc au rendez-vous : après huit journées, Saragosse est deuxième, à égalité de points avec le leader, Villarreal B. « Dès le premier jour, je n’ai jamais voulu trop parler du passé », explique Herrera, tourné vers l’avenir. « Nous avons trop parlé de ce que nous avions mal fait. Ce qui s’est passé ces dernières années, toutes ces choses négatives, nous accable. Arrêtons de nous plaindre du passé et construisons plutôt l’avenir », insiste le vétéran. Il souhaite que les jeunes supporters de Saragosse puissent vivre des soirées comme celles qu’il a connues autrefois. Par exemple, celle de mai 1995, chez lui, devant la télévision.