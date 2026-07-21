Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a de nouveau fondu en larmes lors de son accueil dans sa ville natale de Pujato, après son retour de la Coupe du monde 2026, affirmant que la défaite en finale face à l'Espagne reste un moment douloureux. Ses larmes avaient déjà coulé lors de la conférence de presse qui avait suivi la finale.

Scaloni a bénéficié d'un immense accueil populaire dans cette ville située dans la province de Santa Fe, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour le saluer. Le technicien de l'Albiceleste n'a toutefois pas pu retenir ses larmes en évoquant la perte du titre.

Scaloni a déclaré, dans des propos rapportés ce mardi par le quotidien espagnol « AS » : « Nous n'avons pas réussi à gagner. Nous savons que nous jouons pour rendre notre peuple heureux, et c'est pour cela que la douleur est si grande. »

Il a ajouté, dans un message empreint d'un aveu sincère : « Parfois on gagne, et parfois on perd. Nous devons reconnaître que l'Espagne a mieux joué, et cela nous rend meilleurs aussi. »

Le sélectionneur de l'Argentine a assuré que son équipe s'était battue jusqu'aux derniers instants malgré la supériorité de l'adversaire, expliquant : « Le sentiment est toujours le même : nous nous battons jusqu'au bout lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Nous devons comprendre, en tant qu'Argentins, que l'adversaire joue aussi et qu'il peut être meilleur que toi, mais malgré cela, nous lui avons rendu la tâche difficile. »

L'avenir de Scaloni soulève des interrogations

Scaloni n'a pas tranché sur son avenir avec la sélection argentine, alors que son contrat approche de sa fin, prévue en décembre prochain, ce qui a ouvert la porte aux spéculations sur un possible départ après une ère marquée par de nombreux succès.

Lors de cet accueil, les supporters ont tenu à exprimer leur souhait de le voir rester, scandant des chants : « Leo ne partira pas ! », dans une tentative de le convaincre de continuer à diriger la sélection.

Bien que Scaloni n'ait pas dévoilé sa décision finale, il a laissé entendre qu'il resterait engagé jusqu'au terme de son contrat actuel, déclarant : « Je continue jusqu'en décembre, et nous continuerons à nous battre. »

Les déclarations de Scaloni après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne avaient suscité des spéculations sur la fin prochaine de son parcours avec la sélection argentine, mais le technicien n'a pas encore clarifié sa position, laissant toutes les hypothèses ouvertes quant à son avenir à la tête du staff technique de l'Albiceleste.

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