Car alors que la star offensive brille actuellement sous le maillot de l’équipe d’Allemagne, elle reste souvent loin des attentes élevées à Liverpool. De quoi aussi interpeller les experts de Premier League. « Incroyable. Il y a quelques mystères dans le football. La règle de la main : nous ne la comprendrons plus jamais. Et deuxièmement : que se passe-t-il avec Florian Wirtz à Liverpool ? », s’est interrogé l’ancien joueur de Francfort Jan Aage Fjörtoft sur ESPN FC.

Le Norvégien a souligné les différences dans l’attitude de Wirtz : « Quand on le voit jouer comme ça… il y a un autre langage corporel, une autre intensité, une autre énergie. Je veux dire, nous devons découvrir ce qui se passe. Nous n’arrivons pas à comprendre pourquoi il n’y parvient pas avec Liverpool. »

Un ex-joueur de Chelsea : « C’est un autre joueur avec l’Allemagne »

L’ancien joueur de Chelsea Craig Burley voit lui aussi une nette différence entre Wirtz avec le maillot du DFB et chez les Reds. « C’est un autre joueur avec l’Allemagne. [...] Il joue pour la sélection avec beaucoup d’assurance. On dirait tout simplement qu’il est bien plus dans sa zone de confort », a expliqué Burley.

Selon le quinquagénaire, la pression publique en Angleterre joue elle aussi un rôle essentiel. « Il entend toutes ces petites piques : Florian Wirtz ne joue pas bien. Il va être un flop. » Alors que Wirtz fait partie des acteurs principaux avec l’équipe du DFB, il a nettement plus de mal à Liverpool. Burley décrit cela comme une situation classique : « Un joueur sûr de lui se présente avec l’Allemagne, et une fois de retour à Liverpool, il joue de manière nerveuse. »

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En Angleterre, Wirtz fait l’objet de critiques presque ininterrompues depuis son transfert en provenance du Bayer Leverkusen à l’été 2025 pour une indemnité de 125 millions d’euros. En 55 matches officiels avec les Reds, le joueur de 23 ans n’a jusqu’ici inscrit que sept buts et délivré onze passes décisives, un bilan décevant pour de nombreux experts et supporters. Lors de la saison en cours également, Wirtz attend encore son premier but en club.

En revanche, sous le maillot de la sélection, les choses vont actuellement nettement mieux. Après sa grande prestation contre la Serbie, Wirtz devrait mener dimanche pour la première fois l’équipe d’Allemagne sur la pelouse en tant que capitaine face à la Grèce.