« C’est une chance que ce cauchemar se soit terminé aussi vite qu’il est arrivé, et que cette idée aberrante soit écartée », a déclaré Hainer samedi avant le départ du Bayern Munich pour sa tournée asiatique en Corée du Sud.

Infantino avait suggéré, en cavalier seul, de vendre des parts de tournois de la fédération mondiale à des investisseurs privés. Selon des informations de presse, Infantino avait fixé aux fédérations membres une date limite d’approbation au 19 septembre. Dans la nuit de vendredi à samedi, le président de la FIFA a annoncé mettre fin à ces projets.

Hainer réclame : « Il faut désormais s’assurer que... »

Les critiques envers Infantino n’ont toutefois nullement faibli ensuite. Dans leurs propres déclarations, les confédérations continentales UEFA et CONCACAF ont vivement pris à partie le Suisse et exigé des explications sur les événements. La presse internationale a réagi avec moqueries et sarcasmes à l’égard d’Infantino après son retrait.

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« Il faut désormais s’assurer qu’une telle idée ne revienne plus sur la table », a déclaré Hainer, qui a qualifié d’« incroyable » l’opacité des événements.

« Le football doit rester le football », a expliqué l’homme de 72 ans. « La FIFA a pour mission, en tant qu’instance faîtière suprême, d’organiser le football. Et si des investisseurs extérieurs veulent peser dans les décisions, il y a toujours le risque que l’on s’attaque aux principes fondamentaux et aux structures fondamentales du football, et que l’on commette des erreurs. »