« Il faut le dire » : le patron du club révèle que, sans Jürgen Klopp, le transfert record du RB Leipzig n’aurait pas eu lieu

« Sans Jürgen Klopp, pas de Diomande à Leipzig, il faut le dire », a raconté Mintzlaff, avant d’évoquer le passage du nouveau sélectionneur de son rôle de patron du football chez le fabricant de boissons énergétiques vers la DFB : « C’était quelqu’un qui a encouragé les différents responsables sportifs à prendre aussi des décisions courageuses. Son départ nous a donc fait mal. Mais nous sommes aussi heureux que la sélection nationale dispose désormais certainement de la meilleure option possible comme entraîneur. »

Klopp a laissé « beaucoup de traces » chez RB au cours de son année et demie comme Global Head of Soccer et son départ a « naturellement fait mal », selon Mintzlaff. Il était toutefois clair que Red Bull ne pouvait pas refuser la demande de la DFB après la Coupe du monde ratée en été. Le désir de Klopp de devenir le successeur de Julian Nagelsmann était trop fort : « Il m’a dit que tout autre poste d’entraîneur, donc un poste en club, ne l’aurait pas intéressé et qu’il serait volontiers resté chez nous dans son domaine de responsabilités. Mais l’équipe nationale, même à ce moment-là, c’était autre chose pour lui, quelque chose qui l’a touché émotionnellement. Et nous avons alors décidé : dans ce cas, nous le libérons. »

Klopp était en réalité encore engagé à long terme avec Red Bull (jusqu’en 2029) et sans clause libératoire. Mintzlaff a mis fin à la rumeur selon laquelle les discussions avec la DFB et l’ancien entraîneur de longue date de Liverpool portaient sur le fait que ce dernier continue de représenter Red Bull en tant que sélectionneur : « Il s’est beaucoup écrit là-dessus. Y compris que Jürgen Klopp serait encore assis sur le banc avec la casquette Red Bull. Mais nous n’avons jamais eu cette discussion. » Il a précisé qu’il n’a « jamais été question d’une indemnité de transfert ».

La DFB fera à la place un don élevé à la fondation Red Bull « Wings for Life ». De plus, trois matches internationaux auront lieu à Leipzig d’ici 2030. Pour Mintzlaff, c’est un « beau geste ». Klopp a signé avec la fédération un contrat lui aussi daté jusqu’en 2030 et commencera son mandat ce mois-ci avec un match international contre les Pays-Bas à Amsterdam.

Yan Diomande est arrivé au RB Leipzig depuis la deuxième division espagnole

Mintzlaff s’est aussi exprimé plus en détail sur le deal Diomande, qui n’aurait donc pas existé sans Klopp. Visiblement sur les conseils de Klopp, Leipzig a recruté le joueur alors âgé de 18 ans pour la coquette somme de 20 millions d’euros en provenance de CD Leganes, pensionnaire de la deuxième division espagnole. Un deal qui avait aussi suscité à l’époque un certain étonnement en interne.

Ainsi, le capitaine David Raum avait révélé l’an dernier : « J’ai regardé sa valeur marchande cet été-là, puis j’ai vérifié combien nous avions payé. Ensuite, j’ai demandé rapidement si nous nous étions trompés en formulant l’offre ou quel était le problème. » Le scepticisme de Raum s’est toutefois vite dissipé : « Après le premier entraînement, je suis allé voir Marcel Schäfer (directeur sportif de Leipzig, NDLR) et je l’ai félicité pour ce transfert. »

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En effet, Klopp et Schäfer ont eu le nez creux avec Diomande. L’Ivoirien a pleinement explosé en Bundesliga, a rejoint le Real Madrid pour 125 millions d’euros et y est devenu la recrue la plus chère de l’histoire. Et ce, alors même que Mintzlaff, qui siège au conseil de surveillance du RBL, l’avait encore déclaré intransférable il y a quelques semaines : « Vous voyez bien qu’en tant que membre du conseil de surveillance, je ne peux effectivement rien décider à Leipzig. Parce que j’ai bien dit que je ne le laisserais pas partir. » Il était néanmoins compréhensible qu’un accord ait finalement été trouvé au vu du volume du deal et des parties impliquées : « C’était alors une décision qui, à mon avis, est aussi compréhensible. »