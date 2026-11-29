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Unai Emery a défendu les nouvelles recrues d’Aston Villa après le match nul 2-2 de samedi à Ipswich Town. Malgré les buts d’Alysson et de Joao Gomes, Villa a enchaîné un septième match sans victoire. Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, le club a laissé filer deux fois son avantage à Portman Road. Ce quatrième nul consécutif en Premier League le laisse à la 11e place.

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Villa rejoint deux fois au score à l’extérieur

Villa a laissé passer l’occasion de décrocher sa première victoire depuis fin octobre, malgré un tir enroulé d’Alysson sur une passe de Johan Manzambi et une reprise de volée de Gomes après une remise de Victor Lindelof. L’équipe de Gary O’Neil a rapidement réagi grâce à Emersonn, recrue la plus chère de l’histoire du club, après un corner de Julio Enciso, avant que Leif Davis n’égalise une deuxième fois de la tête. Christian Walton a ensuite repoussé une tentative de John McGinn, permettant à Ipswich de tenir le nul et de grimper à la 15e place.

Emery retient les progrès offensifs

Après n’avoir cadré aucun tir lors de sa défaite en Ligue des champions contre Galatasaray en milieu de semaine, Villa s’est montré bien plus incisif en attaque dans le Suffolk. Boubacar Kamara est passé près de marquer en début de match et Nicolas Jackson a failli conclure en fin de rencontre. Villa a aussi échappé à un penalty en fin de match, alors que le ballon semblait avoir touché la main de Ross Barkley.

Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Emery a souligné ces points positifs en attaque tout en reconnaissant les erreurs défensives : « Oui, c’est positif. Pas complètement en ce qui concerne le résultat, mais nous ne perdons pas. Nous progressons plus ou moins, mais aujourd’hui, cela n’a pas suffi. »

« Nous nous sommes créé des occasions. Nous avons produit bien plus en attaque que prévu. Aujourd’hui, nous avons franchi la première étape que nous voulions franchir. Nous leur avons concédé quelques occasions et ils ont marqué. C’est comme ça. Il faut parfois comprendre que certains jeunes joueurs, certaines nouvelles recrues doivent s’adapter à nous. Il leur faut encore du temps. Chaque match est une expérience pour nous. Nous allons de l’avant, nous analysons et nous essayons de progresser pour le prochain match. »

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Le renouvellement de l’effectif cet été demande du temps

Après avoir semblé relancer sa saison avec quatre victoires en dix jours en octobre, Villa a vu son élan brutalement s’interrompre. À la suite d’un été marqué par de nombreux mouvements, dont les départs de deux attaquants clés, Ollie Watkins et Morgan Rogers , Emery doit gérer les inévitables difficultés liées à la refonte de son effectif.

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Évoquant la nécessité de faire preuve de patience et de mieux jouer à Birmingham, l’Espagnol a déclaré à la chaîne : « Notre défi, maintenant, c’est à domicile. Dans l’ensemble, nous rivalisons bien à l’extérieur et nous prenons des points, mais à domicile, nous devons progresser et faire de [Villa Park] notre forteresse pour trouver ensuite le bon équilibre. »

« Nous commençons plus ou moins à tout comprendre et nous travaillons avec les nouvelles recrues, avec tous les joueurs, les joueurs expérimentés, pour y parvenir. Bien sûr, il faut du temps pour progresser, s’entraîner et acquérir de l’expérience pour certains joueurs. Comment pouvons-nous améliorer cela ? Je ne le sais pas encore. Nous allons analyser le match et éviter ce genre d’erreurs. »

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Les résultats à Villa Park deviennent cruciaux

La priorité immédiate d’Emery est de refaire de Villa Park une forteresse pour mettre fin à cette série frustrante. L’intégration des nouvelles recrues aux côtés des joueurs expérimentés sera décisive si Villa veut remonter vers les places européennes. De son côté, Ipswich peut tirer une réelle confiance de cette nouvelle prestation combative : malgré six matches sans victoire, le club n’a perdu que deux fois en six rencontres à Portman Road.