Partager Suivez GOAL sur Google

Andoni Iraola a vivement critiqué le niveau de l’arbitrage en Premier League après que Liverpool s’est vu refuser un penalty crucial lors de sa défaite 1-0 face à Arsenal. L’entraîneur de Liverpool a suggéré que ses joueurs devraient peut-être commencer à exagérer les contacts pour obtenir les décisions auxquelles ils ont droit, après qu’Alexander Isak a apparemment été tiré au sol dans la surface.

Publicité

Iraola réclame des explications sur l’incident impliquant Isak

La tension est montée d’un cran à Anfield lorsque la série de cinq victoires consécutives de Liverpool a pris fin face au leader du championnat. Malgré une prestation combative de l’équipe à domicile, les discussions d’après-match ont été dominées par une action controversée impliquant Isak. L’attaquant suédois a semblé être retenu par le maillot dans la surface, mais ni l’arbitre de terrain ni les arbitres chargés de la VAR ne sont intervenus, provoquant la colère du staff technique de Liverpool au bord du terrain.

Après le coup de sifflet final, Iraola, frustré, n’a pas mâché ses mots : « Je pense que le penalty sur Alexander Isak était très clair. Tout le monde voit qu’on lui tire le maillot. Je ne comprends pas. Je pense que c’est parce qu’il ne plonge pas. Ce qui est dommage, c’est qu’on doive dire à nos joueurs de plonger. C’est tellement évident et c’est une énorme occasion pour nous », a déclaré l’entraîneur à BBC Radio 5 Live.

Cette action a marqué un tournant dans un match où Liverpool estimait en avoir fait assez pour décrocher au moins un point. Cette défaite laisse Liverpool à la cinquième place, désormais à neuf points de l’équipe de Mikel Arteta au classement.

Arsenal résiste à la pression à Anfield

Arsenal arrivait à Anfield en sachant qu’une victoire lui donnerait trois points d’avance en tête de la Premier League, après le faux pas surprise de Manchester City face à Brighton. Plus entreprenant en début de match, Arsenal a ouvert le score à la 16e minute. Declan Rice a adressé un centre rasant et dangereux devant le but, que Kai Havertz, bien placé au second poteau, a repris pour marquer. Cette avance précoce a permis à Arsenal de reculer et de s’appuyer sur sa solidité défensive.

Publicité Publicité

Les visiteurs ont fait preuve de la ténacité de potentiels champions, notamment face aux assauts de Liverpool en première période. David Raya a dû réaliser plusieurs interventions décisives, notamment en devançant Isak sur une déviation de la tête de Virgil van Dijk. La défense d’Arsenal, la moins perméable du championnat cette saison, a tenu bon, même lorsque Florian Wirtz a trouvé la barre transversale sur un coup franc sensationnel. Cette démonstration défensive a finalement permis à Arsenal de signer sa première victoire en championnat à Anfield depuis plus de dix ans.

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

Des sentiments mitigés pour l’entraîneur de Liverpool

Malgré sa colère contre l’arbitrage, Iraola a tenu à saluer la réaction de ses joueurs après l’ouverture du score rapide de l’adversaire. À propos du début de match, il a reconnu : « C’est décevant pour nous. Nous méritions vraiment de marquer, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous regrettons les 15 premières minutes, jusqu’au but encaissé, mais j’ai adoré ce qui a suivi. Nous avons un peu changé en jouant avec plus de courage et d’agressivité, et nous les avons mis sous pression. Nous avons eu des occasions que nous n’avons pas bien conclues. Ils ont aussi été bons défensivement. »

L’entraîneur est également revenu sur une action qui aurait pu valoir un carton rouge à Arsenal, tout en se montrant moins catégorique à ce sujet. Après avoir revu les images, Iraola a expliqué : « Je n’ai vu qu’un ralenti. Je pense que, pour un carton rouge, le geste doit être plus net. Cela ne ressemblait pas à un carton rouge évident, non. »

Publicité

S’appuyer sur une prestation encourageante

Le récent regain de forme de Liverpool lui a permis de revenir dans la course à la Ligue des champions, et Iraola reste optimiste quant à la direction prise par le projet malgré ce revers. Cependant, les difficultés à domicile continuent de freiner sa progression : Liverpool n’a inscrit que quatre buts de Premier League à Anfield cette saison, égalant son plus faible total après cinq matches à domicile dans l’histoire de l’élite, déjà enregistré lors des saisons 1913-14 et 2012-13. Revenant sur la prestation et l’efficacité de son équipe, Iraola a déclaré : « Il y a beaucoup de points positifs, mais ce n’est pas suffisant contre ces équipes. Nous avons eu de très bonnes situations dans la surface que nous n’avons pas bien conclues, mais j’accorde beaucoup de valeur à notre façon de jouer après le 1-0. »

Maintenir sa dynamique après une défaite aussi lourde de conséquences est désormais le principal défi de Liverpool à l’approche d’une période des fêtes chargée. Iraola a conclu ses propos d’après-match en évoquant le poids émotionnel du résultat : « C’est difficile à dire après une défaite, alors que nous restions sur cinq victoires. Ce match était important pour nous et la déception est grande. »