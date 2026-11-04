Partager Suivez GOAL sur Google

Andoni Iraola n’a pas caché sa frustration après avoir vu le début de campagne sans faute de Liverpool en Ligue des champions s’interrompre brutalement à Istanbul. Malgré deux prises d’avantage au score, Liverpool a cédé face à une équipe de Fenerbahce pleine de caractère, dirigée par l’entraîneur intérimaire Dirk Kuyt, qui a signé une victoire mémorable 3-2.

Publicité

Les difficultés sur coups de pied arrêtés rattrapent Liverpool

L’entraîneur de Liverpool, Iraola, a été abasourdi par l’incapacité de son équipe à gérer des situations défensives élémentaires après sa défaite 3-2 face à Fenerbahçe. Ce revers a mis fin au parcours sans défaite de Liverpool en Europe cette saison. L’Espagnol a déploré une série d’erreurs évitables qui ont permis au géant turc de revenir dans le match. Après le coup de sifflet final, Iraola a désigné les secteurs précis dans lesquels son équipe a failli, dans une atmosphère hostile.

« La principale raison que je vois à notre défaite, c’est que nous avons encaissé trois buts sur coups de pied arrêtés. C’est quelque chose que nous gérions très bien en championnat, et plutôt bien jusqu’à aujourd’hui », a déclaré Iraola aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match.

L’entraîneur a poursuivi : « Nous savions que c’était l’un des points forts de Fenerbahçe. Nous encaissons un but sur coup franc, un sur corner et même un sur une longue touche à la fin. Ces buts nous ont fait mal parce que nous avons mené deux fois après de bonnes séquences, en contrôlant le match et en nous procurant des occasions. Nous avons marqué, mais nous avons ensuite encaissé des buts sur des situations que nous devrions clairement mieux défendre. »

Une soirée chaotique pour Kuyt et Iraola

Ce match avait une saveur particulière pour Kuyt, figure emblématique de Liverpool, qui assure l’intérim à la tête de Fenerbahçe avant qu’Emre Belozoglu ne prenne définitivement les commandes jeudi. Son équipe comptait plusieurs joueurs expérimentés, dont les anciens de Premier League Ederson, Ngolo Kante et Romelu Lukaku. Liverpool avait, de son côté, remanié son équipe après sa défaite contre Arsenal le week-end précédent, titularisant Bradley Barcola dans l’axe tandis que Trey Nyoni menait les offensives depuis le milieu de terrain.

Publicité Publicité

Liverpool a d’abord semblé à l’aise et a pris l’avantage lorsque la reprise de volée déviée du jeune Nyoni a trompé Ederson. Un moment marquant pour le joueur de 19 ans, qui inscrivait son premier but pour le club. C’était aussi la première fois qu’un joueur de Liverpool marquait en Turquie depuis Kuyt lui-même en 2010. Les locaux ont toutefois rapidement réagi : le coup franc de Mason Greenwood a été dévié par Jeremy Jacquet et a pris Alisson à contre-pied.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Les remplaçants ne suffisent pas à assurer la victoire

À la recherche du but de la victoire, Iraola a fait entrer Florian Wirtz, Cody Gakpo et Alexander Isak. Ce choix a semblé porter ses fruits lorsque Gakpo et Isak ont parfaitement combiné, l’international suédois plaçant une tête pour redonner l’avantage à Liverpool. Mais les failles défensives redoutées par Iraola ont vite refait surface. Quatre minutes plus tard seulement, Archie Brown a égalisé de près après que Gakpo a involontairement dévié un centre de Ngolo Kante vers une zone dangereuse, laissant Alisson impuissant.

Brown s’est ensuite mué en passeur pour achever la remontée, adressant un centre aérien dans la surface que Liverpool n’a pas réussi à dégager. Vedat Muriqi s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête dans le coin du but, déclenchant des scènes de liesse parmi les supporters locaux. « C’est frustrant, parce que c’est un endroit où il est difficile de venir jouer. Pendant une grande partie du match, nous pensions pouvoir gagner, mais, évidemment, cela ne s’est pas produit », a reconnu Iraola.

Publicité

Iraola entame l’analyse des erreurs défensives

Cette défaite prolonge une série préoccupante pour Liverpool en Turquie : le club y a désormais perdu six matches consécutifs, malgré le souvenir de son sacre historique en Ligue des champions en 2005 dans cette même ville. Pour Iraola, la manière dont les buts ont été encaissés sera au cœur de l’analyse d’après-match.

« Surtout le premier et le troisième but, le deuxième vient d’un rebond. Mais sur le premier, je ne pense pas que nous ayons bien placé le mur et, sur le dernier, Muriqi gagne le ballon face à trois défenseurs. Nous devons clairement mieux défendre sur ces situations », a conclu l’entraîneur de Liverpool.

Publicité

Des records contrastés

Le match à Istanbul a donné lieu à deux records très différents pour Liverpool. Du côté positif, Nyoni est devenu, à seulement 19 ans et 127 jours, le plus jeune joueur du club à inscrire son premier but en compétition européenne.

Mais cette performance a été éclipsée par un record dont Liverpool se serait bien passé : le but inscrit par Isak à la 69e minute, qui a donné l’avantage 2-1 à son équipe, représente la prise d’avantage la plus tardive du club dans un grand match européen qu’il a finalement perdu.