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Un « dictateur » qu’il faudrait « envoyer en psychiatrie » : l’ancien président de la FIFA, Joseph S. Blatter, a porté un jugement accablant sur son successeur, Gianni Infantino.

« Infantino n’a plus aucune limite », a déclaré le Suisse de 90 ans au Spiegel à propos de son compatriote : « Il ne comprend rien à tout cela. Je veux dire, peut-être faudrait-il envoyer Infantino en psychiatrie. »

À défaut d’un examen de l’état mental d’Infantino, Blatter pourrait aussi envisager des conséquences sur le plan du droit du sport. « Il existe une autre voie, celle du Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne. On pourrait l’y poursuivre, car son comportement enfreint les statuts de la FIFA », a-t-il déclaré. « Pour le prix de la paix, il n’a consulté personne au préalable. C’est un point qu’il faut soulever devant le TAS. » Ce prix avait été créé en 2025 à l’initiative d’Infantino, puis remis à Donald Trump.

Donald Trump exerce-t-il trop d’influence sur Infantino ?

Aux yeux de Blatter, son successeur a pris la mauvaise direction depuis le début de son amitié avec le président américain. « La FIFA souffre. Elle est actuellement dirigée par un homme qui s’est laissé aveugler. Sa rencontre avec Donald Trump a changé Gianni Infantino », a déclaré Blatter. « Il se croit désigné pour monopoliser le sport le plus populaire au monde. Mais des dirigeants de l’organisation du football n’apprécient pas cela. Ils veulent le destituer. »

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Selon Blatter, Infantino se comporte en dirigeant tout-puissant au sein de la fédération internationale : « C’est un dictateur. Des personnes à la FIFA me racontent que personne n’a le droit de prendre l’ascenseur avec lui. Il est “untouchable”, intouchable. »

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Blatter, qui a dû quitter ses fonctions en 2015 avant qu’Infantino ne lui succède en 2016, espère que son successeur, vivement contesté pour ses décisions prises en solitaire, notamment lors de la vente avortée des droits de la Coupe du monde, ne sera pas réélu.

Arsène Wenger succédera-t-il à Infantino à la présidence de la FIFA ?

« L’UEFA, la fédération européenne de football, exerce certes une forte pression, mais si l’on ne parvient pas à écarter Infantino d’ici à la prochaine élection présidentielle, en mars, il sera réélu. Il faut maintenant voir comment se débarrasser de lui », a déclaré Blatter, qui affirme avoir appris ceci : « L’UEFA a un plan. La semaine prochaine, elle désignera un candidat pour lui faire face. » Le New York Times et la BBC ont récemment rapporté qu’Arsène Wenger envisageait effectivement de se porter candidat.

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Blatter a son propre candidat préféré, même si cette perspective paraît peu probable : Sebastian Coe, président de la fédération internationale d’athlétisme, battu dans la course à la présidence du CIO en 2025. « Coe a déjà été président de la commission d’éthique de la FIFA. C’est une forte personnalité. Un président issu du berceau du football, l’Angleterre, serait une bonne chose », a déclaré Blatter. On ne sait rien d’éventuelles ambitions de Coe.