Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Brajan Gruda fait beaucoup parler de lui : il a brillé lors de ses deux premières sélections et a très bien progressé au RB Leipzig. Son transfert coûterait donc cher.

Selon Bild, Leipzig ne serait prêt à vendre Gruda à l’été de l’année prochaine qu’en cas d’« offres tout à fait indécentes ». D’après le quotidien, les clubs intéressés devraient approcher la barre des 100 millions d’euros pour faire réfléchir le RB.

Recruter Gruda l’été prochain serait donc une opération compliquée, même pour le Bayern Munich. Le club le plus titré d’Allemagne serait toutefois intéressé , rapportait récemment Sport Bild. Le Bayern suivrait de très près la progression actuelle de Gruda et apprécierait notamment sa polyvalence offensive. Le nouvel international allemand peut en effet évoluer sans difficulté sur les deux ailes de l’attaque, mais aussi en numéro 10.

Quand l’obligation d’achat de Brajan Gruda prendra-t-elle effet pour Leipzig ?

Selon Bild, la situation contractuelle de Gruda à Leipzig est la suivante : actuellement prêté par Brighton & Hove Albion, il devrait voir son obligation d’achat prendre effet dès le début de l’année 2027. Ce serait le cas dès qu’il aurait disputé au moins trois matches de Bundesliga l’année prochaine, un seuil qu’il pourrait atteindre dès la mi-janvier. Leipzig, qui avait versé un million d’euros à Brighton début février 2026 pour le prêt, devrait alors débourser 25 millions d’euros pour recruter définitivement Gruda.

Publicité Publicité

Le contrat du joueur de 22 ans avec le club saxon courrait ensuite jusqu’en 2031. Leipzig ne serait donc nullement contraint de le vendre l’été prochain. Aucune clause libératoire ne serait par ailleurs prévue.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Avec ses deux premières apparitions en équipe d’Allemagne A, Gruda a encore accru sa valeur sur le marché. Pour ses débuts internationaux contre la Serbie (3-1), ce dribbleur hors pair a inscrit un superbe but après un solo magnifique. Lundi, il a également été l’un des joueurs les plus en vue lors de la large victoire 5-0 contre les Pays-Bas , avec deux passes décisives et un but.

Getty Images

Ce n’est un secret pour personne : le sélectionneur Jürgen Klopp tient Gruda en très haute estime depuis longtemps. Alors encore directeur mondial du football chez Red Bull, il avait participé au transfert de l’ancien joueur de Mayence à Leipzig au début de l’année. Klopp apprécie les qualités de Gruda balle au pied et son tempérament de joueur, mais, selon Bild, il aurait aussi eu des doutes, au moment de son recrutement par le RB, quant à sa volonté de défendre.

Publicité

Jürgen Klopp a aussi salué le travail défensif de Brajan Gruda

Gruda a depuis dissipé ces doutes de manière convaincante : après le triomphe éclatant contre les Pays-Bas, Klopp s’est également montré très satisfait du travail du joueur de Leipzig sans le ballon . À l’antenne de l’ARD, le sélectionneur allemand a déclaré au sujet de Gruda et de Derry Scherhant (SC Fribourg), lui aussi brillant sur l’autre aile : « Tous les deux savent jouer au football, bon sang. Mais tout le travail qu’ils ont accompli et qu’ils ont dû accomplir aujourd’hui, c’est énorme. Et c’est ce qui fait une équipe, au bout du compte. D’autres savent aussi jouer au football. Mais, au final, ce qui compte, c’est la passion et l’engagement que l’on y met. »

Si le RB peut finalement obtenir Gruda à un prix relativement bas, c’est parce que le joueur apprécié de Klopp n’a pas réussi à s’imposer durablement à Brighton. Le club anglais avait versé pas moins de 31,5 millions d’euros à Mayence 05 pour le recruter en 2024. Gruda n’a toutefois pas répondu aux attentes élevées et n’entrait souvent en jeu qu’en cours de match.

Publicité

À Leipzig, il a donc d’abord dû trouver son rythme pendant la seconde moitié de la saison dernière, avant de véritablement prendre son envol récemment. Lors des huit derniers matches officiels, Gruda s’est illustré avec deux buts et cinq passes décisives. « Je suis très heureux pour lui, mais encore plus pour le RB Leipzig, car développer des joueurs est l’un des objectifs du club », a salué l’entraîneur du RB, Martin Demichelis, en conférence de presse jeudi. Il a toutefois aussi adressé une mise en garde à Gruda.

Malgré l’engouement autour de ses performances en sélection : l’avertissement de Demichelis à Gruda

« Il doit garder les pieds sur terre », a souligné Demichelis, avant de poursuivre : « C’est toujours agréable de jouer en sélection, mais l’important, et le plus difficile, c’est de revenir et d’être immédiatement performant pour son club. Il doit tout de suite franchir une nouvelle étape, et cette prochaine étape, c’est notre prochain match. »

Publicité

Samedi, Gruda et Leipzig se déplaceront sur le terrain de l’Union Berlin. Mardi prochain, ils recevront ensuite le RC Lens pour un match important de Ligue des champions.