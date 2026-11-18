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Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern, a pris la défense d’Uli Hoeneß dans le débat autour de Jamal Musiala. Mais ses propos ont soulevé des questions.

Hoeneß avait récemment exprimé sur Bayerischer Rundfunk des doutes au sujet de Musiala en raison des dysfonctionnements neurologiques de ce dernier . « Il souffre d’une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais que les médicaments permettent de maîtriser dans une certaine mesure. Reste à savoir s’il retrouvera un jour le niveau de performance qu’il avait auparavant… » Sans terminer sa phrase, Hoeneß a ajouté : « Mais il continue de percevoir son salaire. Imaginez que le Bayern remette maintenant son contrat en question et dise : ce qu’il est aujourd’hui capable de produire ne correspond plus à ce qui était prévu dans le contrat. »

Hoeneß avait parfois été critiqué publiquement pour s’être avancé sur ce sujet délicat. Selon Dreesen, cette figure tutélaire du Bayern a toutefois « abordé le sujet avec sensibilité », comme il l’a souligné mercredi lors d’un événement organisé par l’Abendzeitung : « Je crois qu’Uli Hoeneß était avant tout animé par une chose : le souci du club, mais aussi sa responsabilité envers le joueur. »

Dreesen a ajouté : « Nous avons tous aussi une responsabilité envers le club. Nous espérons que Jamal reviendra. Il lui faudra certainement du temps. Nous évaluerons la situation et nous nous réunirons avec sa famille et son entourage. Soit nous nous réjouirons de retrouver le Jamal d’avant, soit, s’il devient différent sur le chemin du retour, il faudra discuter. » Dreesen n’a pas précisé de quoi il voudrait alors discuter, ni à quel moment il estimerait qu’une telle discussion devient nécessaire.

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Jamal Musiala devrait faire son retour contre Cologne

Début 2025, Musiala avait signé un contrat lucratif jusqu’en 2030, susceptible de lui rapporter jusqu’à 30 millions d’euros par saison. Quelques mois plus tard, il s’est fracturé le péroné lors de la Coupe du monde des clubs et a été absent pendant plusieurs mois. Depuis son retour au début de cette année, Musiala n’a pas retrouvé son niveau d’antan et a été gêné par diverses blessures.

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Dernièrement, le joueur offensif de 23 ans a été absent environ sept semaines en raison d’une déchirure de fibres musculaires, subie lors de l’échauffement avant le match de l’équipe nationale allemande contre les Pays-Bas, en septembre. Dreesen s’attend désormais à son retour contre le 1. FC Cologne : « Pour autant que je sache, il jouera vendredi. »

Le retour de Musiala serait particulièrement bienvenu, puisque trois joueurs offensifs, Luis Diaz, Ismael Saibari et Serge Gnabry, manquent actuellement à l’appel, tout comme Alphonso Davies, capable d’évoluer à différents postes . Vincent Kompany fera lui aussi son retour, comme l’a confirmé Dreesen . Le Belge de 40 ans avait récemment été absent en raison des suites de son malaise et d’une irritation des méninges diagnostiquée par la suite.