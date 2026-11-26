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Auteur de deux buts en trois minutes, Bruno Fernandes a mené la réaction de Manchester United en seconde période lors du nul 2-2 sur le terrain du Sporting CP en Ligue des champions. Élu homme du match, le capitaine a expliqué comment un pressing plus agressif avait déstabilisé le Sporting après la pause, avant qu'un dénouement mouvementé ne prive Mauricio Pochettino de sa première victoire.

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Fernandes mène la réaction rapide de Manchester United après la pause

Bruno Fernandes a relancé Manchester United après une première période frustrante en inscrivant deux buts en l'espace de trois minutes au retour des vestiaires. Mauricio Pochettino a toutefois dû se contenter d'un nul 2-2 face au Sporting CP en Ligue des champions. Mené après un penalty de Luis Suarez à la 33e minute, alors qu'une tête d'Amad Diallo avait auparavant été refusée pour une faute de Youri Tielemans, Manchester United a répliqué grâce à un penalty de Fernandes à la 48e minute, puis à une frappe lointaine déviée deux minutes plus tard.

« Je voulais gagner ce match. C'était très important pour nous de gagner compte tenu de notre position en Ligue des champions, mais il était aussi important de ne pas perdre », a déclaré Fernandes à l'UEFA après avoir reçu le trophée d'homme du match. « C'est très difficile de jouer ici, à Alvalade, avec la formidable ambiance créée par les supporters et face à une très bonne équipe. »

Un pressing plus haut face à l'équipe de Paulo Fonseca

Manchester United a peiné à contourner la ligne défensive haute du Sporting avant la pause. Joshua Zirkzee, titularisé pour la première fois depuis mai, a manqué le cadre, tandis que Bryan Mbeumo a été muselé. Fernandes a toutefois révélé qu'un pressing plus audacieux après la pause avait changé le cours du match.

« Nous sommes très bien revenus dans le match parce que nous avons pu mettre de l'intensité dans notre pressing haut. Nous devons parfois prendre ce risque, jouer en un contre un et avoir davantage de joueurs devant, a-t-il expliqué. Comme le Sporting veut repartir de derrière, quand on est très agressif, on peut parfois récupérer des ballons et se retrouver en bonne position. »

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Des erreurs tardives, un but refusé par la VAR et un nul jugé équitable

Fernandes a failli signer un triplé express sur un coup franc passé de peu à côté. Puis le gardien Senne Lammens a relâché un centre d'Ivan Fresneda à la 80e minute, offrant l'égalisation à Suarez. Manchester United a ensuite vu un but contre son camp de Kaique refusé par la VAR pour une faute, avant que Tielemans ne soit exclu pour un deuxième carton jaune dans le temps additionnel.

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Revenant sur le dispositif tactique de Paulo Fonseca, Fernandes a reconnu que le partage des points était justifié : « La façon dont Paulo Fonseca a organisé son équipe contre nous était différente. Nous savions qu'ils joueraient avec une ligne haute, ce qui les obligeait à prendre des risques, mais rendait aussi difficile pour nous d'atteindre le dernier tiers et d'envoyer le ballon dans leur dos. Dans l'ensemble, je pense que c'était un très bon match et que le nul était un résultat équitable. »

Manchester United est 19e, Pochettino cherche toujours sa première victoire

Après la défaite à Anfield dimanche, puis ce nul mouvementé mercredi à Lisbonne, Pochettino attend toujours sa première victoire à la tête de Manchester United.

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Manchester United occupe la 19e place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions après cinq journées. Fernandes et ses coéquipiers ont donc devant eux des matches européens décisifs pour se qualifier pour la phase à élimination directe.